"Лора Христова е изключително надарен талант, от 10-годишна редовно прави нули в стрелбата"

25 март 2026, 15:46 часа

Лора Христова е изключително способен състезател в стрелково отношение, като е показала, че е надарен талант още от 10-годишна възраст. Това коментира Константин Василев - старши, който е баща на съотборника на Лора в националния отбор - Константин Василев - младши. Василев - старши, който познава Лора от малка, коментира, че тя вече е изключително стабилна, и вярва, че неговият син също може да постига такива резултати и дори е способен в добър ден да се пребори и за медал от голям форум, както го е правил и Владимир Илиев.

Лора е изключително способен състезател в стрелково отношение

Попитан за това къде вижда сина си в спорта в обозримо бъдеще, Константин Василев - старши коментира: "Ако тренира, както тренира миналата година, и ако се наредят някои други неща от пъзела, които за момента липсват... ако всичко това върви както трябва, спокойно мога да кажа, че редовно попадане в топ 10 след 2 години е напълно реалистично."

Лора Христова

"Ако има ден, както сега беше при Лора, която е изключително способен състезател откъм стрелково отношение... Гова е надарен талант, аз я познавам от 10-годишна. Когато тя започна да стреля с това оръжие, с което стреля и сега, редовно си правеше нули и на тренировки, и на състезания. Като сега вече е изключително стабилна. Според мен е напълно реалистично Константин да спечели медал на голямо първенство, както и Владимир Илиев спечели медал. Няма нищо, което да е невъзможно."

"Даже и с трениране само в България през лятото, той миналата година показа, че с подготовка, изцяло проведена в България, можеш да си на нивото на наши състезатели, които се готвят в чужбина, а и на голяма част от чуждестранните състезатели. Така че аз се надявам той да реализира потенциала си, да тренира упорито и класирания в призовата тройка са постижими", добави още той.

Повече - гледайте в интервюто на баща и син Василеви пред Actualno.com и Sportlive.bg:

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Биатлон Лора Христова Константин Василев
