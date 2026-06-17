Мерцедес има план, с който да спре размечталия се за 8-а световна титла Люис Хамилтън

По същия начин, по който Макларън се сблъска с продължила целия сезон вътрешна борба между Ландо Норис и Оскар Пиастри миналия сезон, сега в Мерцедес са изправени пред подобен сценарий. До този момент 19-годишната сензация на "сребърните стрели" Кими Антонели води в класирането на Формула 1 със 156 точки, след като си извоюва сериозна преднина пред втория Люис Хамилтън (115) и съотборника си Джордж Ръсел (106).

Тото Волф ще сложи край на битката в отбора на Мерцедес

От началото на сезона Ръсел, по-опитният от двамата пилоти на Мерцедес, беше често тормозен от проблеми с двигателя, което го остави далеч зад Антонели и го постави в трудна ситуация. Двамата състезатели прибегнаха до психологически игри в опит да спечелят лидерската позиция в гаража на Мерцедес, стигайки дори дотам, че да се игнорират взаимно в медийната зала. Сега, след като Ръсел навакса точки спрямо Антонели благодарение на преждевременното отпадане на италианеца в Гран при на Барселона, шефът на Мерцедес Тото Волф разкри, че е време да вземе решение кой пилот ще подкрепи тази година.

ОЩЕ: "Той има какво да губи, аз - не": Джордж Ръсел предизвика Антонели за титлата

На хартия Гран при на Барселона беше стъпка в правилната посока за Ръсел, който се качи отново на подиума. Но британският пилот на Мерцедес трябваше да благодари на боговете на двигателите, след като Антонели отпадна от състезанието само няколко обиколки след като изпревари Ръсел за първото място. Ако не беше отпадането на Антонели, изглеждаше, че Ръсел щеше да загуби още повече позиции спрямо младия италианец. В изявление след състезанието Волф заяви, че именно вътрешната борба им е коствала победата, като намекна кой пилот трябва да бъде поставен на първо място.

Ето какво каза Тото Волф:

"Опитахме се да се състезаваме честно в рамките на отборната игра, но може би това ни коства победата. Това е нещо, което трябва да обсъдим с пилотите", каза той пред Sky Sports. "Те се състезаваха доста ожесточено един срещу друг преди спирането на Джордж и мисля, че загубихме около 4-6 секунди спрямо Люис. След това, разбира се, виртуалната кола за сигурността промени реда."

След като е прекарал пет сезона в гаража на Мерцедес, преминавайки през системата за развитие на отбора, Ръсел вероятно ще смята, че има право да бъде водещ пилот. Но Антонели продължава да побива рекорди и води с 50 точки пред съотборника си. Знаейки колко силен е Люис Хамилтън, когато става дума за продължителни преследвания през целия сезон, Волф може да се обърне към Ръсел заради опита му или да заложи на новата аномалия на пистата, с надеждата, че Антонели има силата да остане фокусиран, когато неизбежният седемкратен шампион засили натиска.

Досега Волф запазваше неутрална позиция по отношение на двамата пилоти, но вече няма тази възможност, усещайки присъствието на Хамилтън. Седемкратният шампион, който ще се опита да се бори за рекордна осма титла, отправи няколко стряскащи думи към съперниците си преди състезанието в Барселона и се възползва от това, като спечели първата си победа с Ферари, за да затегне винтовете в класирането за шампионата.

ОЩЕ: "Като дете гледах Ферари, днес сбъднах мечтата си": специалният ден на Хамилтън във Формула 1