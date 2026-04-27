Моментът, в който 17-годишният Карлос Насар спечели първата си световна титла и се превърна в легенда

"Пас към миналото" е спортна рубрика на Actualno.com, в която връщаме лентата назад, за да ви разказваме интересни спортни истории от миналото.

През последните години Карлос Насар се превърна във водещо лице на българския спорт с невероятни си успехи в щангите. Преди дни родният феномен отново ни зарадва с триумфа си в категория до 94 килограма на Европейското първенство по вдигане на тежести в Батуми, Грузия. Това бе четвърта поредна титла за Херкулес от Червен бряг. Той спечели златни медали и в изхвърлянето, и в изтласкването - съответно със 176 кг и 210 кг, за да си осигури и първото място в двубоя с 386 кг. Така само на 22 години Насар може да се похвали с олимпийска титла, три световни титли и четири европейски титли. Това е впечатляващ успех за възрастта му, но имайки предвид откога той покорява върховете в света на щангите, днешните му постижения не са изненада.

Как Карлос Насар се превърна в Херкулес от Червен бряг

Когато обаче за първи път стъпва на световния връх всички са изненадани кое е това българско момче, което сякаш не познава граници. Само на 17-година възраст Карлос заминава за Ташкент, където ще се проведе Световното първенство през 2021 година. Той пристига в узбекистанската столица със статут на европейски вицешампион, след като през пролетта завоюва сребърния медал само на 1 килограм зад италианеца Антонио Пицолато. За него това бе дебют при мъжете, след като бе записал видни успехи като световна и европейска титла при юношите. Още с първото му състезание на голямата сцена стана ясно, че това момче от България има голяма бъдеще в спорта.

На световното първенство обаче конкуренцията ще е още по-жестока. И макар че е определян като един от фаворитите за медал, малцина очакват, че това младо момче може да победи опита и то в дебюта си на подобен форум. Против всички очаквания българинът се качи на подиума, решен да запише името си в историята. Той стартира състезанието с последен стартов номер. При първото си излизане той успешно изхвърли 163 килограма, а след това с лекота счупи световния рекорд за юноши със 166 кг. При последния му опит малко не му достигна да подобри с 1 кг и върховото постижение при младежите със 169 кг. Това му отреди сребърен медал в движението само на 2 кг от лидера Мартин Робу от Молдова.

Първата световна титла на Насар с нов рекорд

След като златото му се изплъзна за малко, Насар нямаше намерение да си тръгне без "своето" от Ташкент. Шампионът от изхвърлянето Робу се предаде още преди българинът да се качи на сцената, след като се остана само със 195 килограма. В първия си опит родният щангист изтласка 200 килограма, което му отреди медал. След това той заяви 205 кг, което щеше да го превърне в световен шампион, както и рекордьор на двубой за юноши. Всички бяха вперили поглед в 17-годишния суперталант, който излезе на сцената и направи немислимото. Карлос Насар бе световен шампион! Но той не приключи дотук. Успешен последен опит с 208 килограма означаваше, че той ще влезе в историята с новия си световен рекорд за юноши, младежи и мъже в изтласкването. Така със двубой от 374 килограма Карлос Насар покори света за първи път. Робу, който не успя да разгърне потенциала си във второто движение, остана трети с 363 килограма, а среброто в двубоя отиде при иранеца Мир Джавади Алиабади - 367 кг.

Този успех през 2021 година беше началото на забележителната му кариера, последвана от титли от Олимпийски игри, други световни и европейски първенства. Днес Насар може да се нарече трикратен световен шампион, но първият му триумф в Ташкент, когато бе едва само на 17 години, завинаги ще остане като символ на неговия невероятен талант, усърден труд и началото на пътя му към върха.

Автор: Дария Александрова

ОЩЕ от "Пас към миналото": Когато императорът се поклони на българин: Величието на Котоошу, което остави Токио безмълвен