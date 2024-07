На едва 27 години: Почина световен шампион по борба

Световен шампион по борба почина на едва 27-годишна възраст. Става въпрос за първенеца на планетата при класиците – Нугзари Цурцумия. Грузинецът е бил открит мъртъв в дома си в град Хоби. Трагичната новина бе потвърдена от местната федерация по борба.

Цурцумия стана световен шампион в категория до 55 килограма в класическата борба на първенството в Астана през 2019 година. В кариерата си грузинецът има още два сребърни и два бронзови медала от световни първенства. Той също така е сребърен медалист на Европейско, както и носител на три бронзови отличия от континенталната надпревара.

The Georgian National Wrestling Federation has confirmed the tragic death of 2019 World Champion Nugzari Tsurtsumia, who was just 27-years-old. Heartbreaking. pic.twitter.com/NcI32N3teP