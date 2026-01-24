"Не се плашим от тях, побеждавали сме ги преди": Весела Димитрова коментира завръщането на Русия в художествената гимнастика

След трудностите през 2025 година, българският ансамбъл по художествена гимнастика се подготвя за да заблести през 2026 година с нови цели и композиции. Както е известно, от миналата година отборът на Весела Димитрова е в променен състав. След разпадането на бившия ансамбъл в края на 2024-а останаха само София Иванова и Рейчъл Стоянов. Към тях се присъединиха Алина Коломиец, Сузан Пуладиан, Даная Атанасова и Виктория Георгиева. Новият състав имаше възходи и падения, но фактът, че остана извън призовите позиции на двете най-големи състезания - Европейското първенство в Талин и Световното в Рио де Жанейро, се прие трудно от публиката.

Весела Димитрова разкри целите на ансамбъла за 2026 година

Въпреки това, Весела Димитрова вярва в своите избранички и е категорична, че през следващите години тези момичета ще накарат България да се гордее с тях. Очакваме това да се покаже още през 2026 година, когато започват олимпийските квалификации за Игрите в Лос Анджелис 2028. Именно в този момент на голямата сцена се завръщат две водещи сили в художествената гимнастика - Русия и Беларус. Това обаче по никакъв начин не притеснява Весела Димитрова.

"Уважавам силните противници. Когато имаме още два силни отбора, това е по-добре за спорта. Не мисля, че се плашим от тях. Побеждавали сме ги и се надявам да го направим отново", изрази увереност старши треньорът на ансамбъла. Димитрова даде специално интервю пред NOVA, в което коментира предизвикателства пред момичетата, целите за годината и какво се е случило на Световното в Рио де Жанейро. Според нея една нелепа грешка ги е лишила от първото място.

Съставът на ансамбъла все още не е уточнен

"Вече сме направили новите съчетания с ясната идея, че през тази година трябва да печелим. Това е една от основните ни цели. 2026-а е годината, в която се завоюват първите квоти за Олимпийските игри", каза Димитрова. Тя обясни, че съставът все още не е уточнен, тъй като разполага с 9 равностойни гимнастички: "Всички имат потенциал да бъдат в петицата. От тях самите зависи коя ще намери място в крайния състав".

През 2026 година най-важните състезания за родните грации са Европейското първенство във Варна и Световният шампионат във Франкфурт. Именно в Германия ще бъдат разпределени и първите квоти за Олимпийските игри през 2028 г. Весела Димитрова се надява българките да си подсигурят участието в Лос Анджелис още сега, за да може подготовката им да премина по-лесно.

ОЩЕ: "Изкупителната" година на Стили Николова, изпитанията на ансамбъла и новите звезди в художествената гимнастика през 2025 г.