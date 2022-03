"Не спрем ли войната, светът ще срещне нов Чернобил и Фукушима взети заедно!"

Както е известно, атомните аварии в Чернобил от 1986 година и във Фукушима от 2011 година са двете най-тежки аварии в историята на ядрената енергетика, каато двете са от ниво 7 по Международната скала за ядрени събития. Според Кличко обаче войната в Украйна може да предизвика авария в много по-големи мащаби.

Владимир Кличко посочва, че Украйна има четири атомни електроцентрали, а Русия изстрелва ракети и бомбардира в непосредствена близост до тях. Той призова света да не стои безучастен и да помогне на Украйна да спре руската инвазия, която може да доведе до непоправими щети за целия свят.

"Ако тази война не спре сега, светът ще срещне още един Чернобил/Фукушима взети заедно. Украйна има четири атомни електроцентрали и руската армия изстрелва ракети и бомбардира точно до тях. Не гледайте настрани, спрете руската инвазия сега!", написа Владимир Кличко в Туитър.

