Асен Василев: Случаят "Петрохан" няма общо нито с нашата партия, нито с кампанията

"Абсолютна грешка. Всяка една дума се обсъжда. Ако някой е несъгласен, казва, че не е съгласен. Така че България очевидно или не е участвала в процеса, или е участвала и не си е постигнала целите и въпреки това се е присъединила към декларацията, ако това са били целите на г-жа Йотова", това заяви председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев в предаването "На фокус" по NOVA.

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"Ако си президент, трябва да те води българският интерес. Щом е основен кандидат за президент, да не ходи в ООН. Можеше да отиде министър-председателят", добави още Василев. Попитан откъде идва този "шум" по казуса с декларацията в ООН и присъствието на България в нея, Василев отговори: "Шумът не идва от нас. Имаше декларация, подписана от 51 държави, нямаше никакъв шум. Шумът дойде от щаба на г-жа Йотова, която панически започна да казва, че такова нещо не била подписвала".

Помилванията vs. Петрохан

Снимка: БГНЕС

По думите на Василев темата за помилванията е доста неудобна за "Прогресивна България" и затова не може да стигне до правна комисия. Той добави, че от неговата партия искат изменение в закона за "Държавен вестник", за да може всички помилвания да бъдат публикувани. "Това явно е неудобна тема. Когато има такъв скандал, гражданите трябва да получат пълната информация. Поискали сме от президентството доброволно да покаже тази информация, но отговор нямаме. Знам, че има искания и по Закона за достъп до обществена информация, по които също няма отговор.", заяви Асен Василев.

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Според него законът може да се промени и президентството да бъде принудено да разкрие всички, които са били помилвани през годините. "Нека колегите от "Прогресивна Българив" да кажат защо искат да скрият кой е бил помилван и на какво основание Йотова е помилвала петима наркотрафиканти".

Според лидера на "Продължаваме промяната" случаят "Петрохан" няма нищо общо нито с кампанията, нито с тях като партия. "Това е нескопосан опит да се затвори темата с помилванията, който не даде резултат. Това беше типична ченгеджийска информационна операция срещу българското общество, с безброй внушения и нула факти", каза по темата Василев.

Балотажът е ясен

Снимка: БГНЕС

За предстоящите президентски избори на 25 октомври Василев заяви, че балотажът е ясно очертан и той ще бъде между Илияна Йотова и Андрей Гюров. "Разбира се, между сега и края на кампанията много неща могат да се случат. По принцип това, което започва да се очертава много ясно, е дали искаме да имаме независим президент и да държи България в посока Европейски съюз, или искаме президент, около когото са се събрали всички призраци на прехода от всички възможни партийни номенклатури".

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Василев коментира и сериозната кампания на Иван Христанов, като заяви, че дали някой е президент на народа може да каже само самият народ, а не човек да се самопровъзгласява на плакат.

Политиката на управляващите

Асен Василев припомни думи на колегата му от "Прогресивна България" - Слави Василев, които е изрекъл в залата в Народното събрание. "Той каза, че една от основните причини за махане на забраната за износ на дизел е за да може търговците да правят приходи. И ако баща му има фирма, която той е управлявал преди, това означава, че де факто той от трибуната е казал "дайте на нашата компания да прави приходи". По думите на Василев и в момента забраната не е абсолютна и позволява да има износ на дизел, но с разрешение на агенция "Митници", когато е задоволен българският пазар.

Председателят на "Продължаваме промяната" все пак похвали закона за хазарта, като по думите му той показва "едно начало". "Има няколко пропуска, които трябва да бъдат затворени, за да може да заработи забраната", добави Василев. Той посочи като положително и увеличаването на размера за ваучерите за храна, но като негативно открои факта, че се слага данък върху тях.

На финала Василев определи икономическата политика на правителството като лобистка в голямата си част, защото е услуга на едрия бизнес и на олигархията. "Цялата икономическа политика на правителството ни блъска към рецесия.", каза той.