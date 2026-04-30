Важно за шофьорите в София: Ето кои дни ще се паркира безплатно

30 април 2026, 11:11 часа 670 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
В дните на предстоящите празници - 1, 2 и 6 май, зоните за почасово платено паркиране няма да работят. Това съобщиха на страницата си във Facebook от Центъра за градска мобилност (ЦГМ). „Призоваваме водачите да спазват правилата за движение и да проявяват колегиалност при паркиране“, каза от общинското дружество за транспорт и паркиране.

Виолета Иванова Отговорен редактор
ЦГМ платено паркиране празници
