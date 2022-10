Обвиняваният в измама шахматист съди световния шампион Карлсен за $100 млн.

19-годишният тийнейджър публикува иска в личния си профил в Twitter. Той се състои от 44 страници, в които подробно са описани всички събития около скандала, започнал през септември 2022 г., когато Нийман победи Карлсен на турнира в Сейнт Луис. Норвежецът го обвини, че мами с помощта на изкуствен интелект. Впоследствие Карлсен на два пъти отказа да доиграе партия с тийнейджъра, който е най-бързо напредващият играч в историята – за по-малко от 2 години стигна от топ 800 до първите 50 в ранглистата.

My lawsuit speaks for itself https://t.co/rOfUxiNYCH