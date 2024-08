Олимпийски шампион не издържа - заспа на улицата в олимпийското село (ВИДЕО)

Италианецът Томас Чекон, който стана олимпийски шампион на 100 метра гръб в Париж 2024, заспа на улицата в олимпийското село. Причината - липсата на климатици в стаите и жегата, при която са принудени да живеят олимпийците в Париж.

Чекон се оплака от условията в олимпийското село още преди няколко дни, като отбеляза липсата на климатици в стаите. Горещото време накара италианеца да си легне на земята в близост до пейка в парка в олимпийското село.

Той бе заснет на видео от гребеца от отбора на Саудитска Арабия Хюсеин Алирез, а самото видео бързо набра популярност в социалните мрежи. Самият Чекон направи истински фурор на Игрите, като спечели една от най-оспорваните надпревари с отличен финален спринт.

Ето и видео как Чекон спи на улицата в олимпийското село:

Italy's Swimmer, Thomas Ceccon sleeping outside because he was fed up with no A/C in the Olympic village. Bro, got his rest and locked🥇 pic.twitter.com/YIjjG3lwFo