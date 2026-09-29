Никола Цолов с емоционално послание към България след драмата във Формула 2

Никола Цолов отправи емоционално послание към своите фенове след края на състезателния уикенд във Формула 2 в Баку. Българският пилот благодари за подкрепата през сезона и подчерта, че усеща енергията на привържениците както когато се състезава пред тях, така и когато те го следят и подкрепят от дома. Цолов завърши последното състезание в Азербайджан на второ място и в момента заема втората позиция в шампионата.

"Благодаря ви, България!"

"Искам да благодаря на всеки един от вас! Подкрепата през този сезон до момента е невероятна и мога само да бъда благодарен за нея. Независимо дали вкъщи, или на пистата, усещам положителната ви енергия и винаги ще я ценя! Благодаря ви, България!", написа Цолов в социалните мрежи.

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Посланието му идва след драматичния уикенд в Баку, където българинът първо отпадна в първото основно състезание, но във второто направи силно представяне и завърши втори зад Рафаел Камара. Така Цолов добави 19 точки към актива си и приключи азербайджанския кръг с 200 точки.

Битката за титлата остава отворена

След Баку Камара оглавява класирането с 207 точки, докато Цолов е втори със 200. Трети е Александър Дън с 189 точки. В същото време остава неясно дали сезонът ще продължи с планираните кръгове в Катар и Абу Даби. Ако предстоящите състезания бъдат проведени, Цолов ще има още възможности да атакува титлата.

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