„Пиян на мотика“: Охрана изведе Тайсън Фюри от бар, боксьорът лази на четири крака (ВИДЕО)

През уикенда Тайсън Фюри е посетил бар в Моркамб, където живее със семейството си. Явно боксьорът е прекалил с увеселителните напитки и в интернет се появи видео, на което той едва се крепи на краката си. Пиянството на Фюри дори е принудило охраната на заведението да изведе британеца извън бара.

Tyson Fury got escorted out of a bar and face planted on the concrete this weekend 😅 pic.twitter.com/4KpKaN5AJ7