Международните федерации по гимнастика се обявиха срещу руските химн и знаме, къде е България?

Германската федерация по гимнастика изпрати писмо до Европейския съюз по гимнастика, с което призовава за премахване на националните символи от Русия и Беларус по време на международни състезания. През август предстои Световното първенство хо художествена гимнастика, което ще се проведе във Франкфурт. В писмото се обяснява, че присъствието на руските национални символи по време на Европейкото първенство във Варна се дължи на краткия срок между допускането им и състезанието. От Германската федерация предлагат руските и беларуските гимнастици да участват като неутрални спортисти.

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Подписалите

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Сред подписалите искането са Федерациите по гимнастика на Австрия, Естония, Великобритания, Лихтенщайн, Норвегия, Швеция, Дания, Финландия, Германия, Холандия и Швейцария. Те настояват за забрана на руските и беларуските национални символи в рамките на Европейския съюз поради продължаващия конфликт в Украйна. До момента няма официален отговор на писмото.

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Скандалното решение

Припомняме, че на 18 май 2026 г. Изпълнителният комитет на Международната федерация по гимнастика (FIG) излезе с официално съобщение, че премахва всички санкции по отношение на гимнастиците на Русия. Решението е представено в две изречения: "Изпълнителният комитет реши да премахне всички ограничения, приложими за руски и беларуски спортисти от февруари 2022 г., с незабавен ефект. Следователно правилата Ad-Hoc на FIG вече не са в сила." Четири години по-рано, когато въпросните ограничения бяха въведени, съобщението съдържаше и мотивите за взетото решение.

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Първият протест

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Първата страна, която ефективно се обяви срещу решението е Румъния, където в момента се провежда Световната чалъндж купа в Клуж-Напока. Кметът на на града Емил Бок изрази несъгласието си с евентуалното издигане на руското знаме. По думите на Бок градът е одобрил събитието при различни условия – без руския флаг и химн: „Когато дадохме разрешение за провеждане на турнира в нашия град, бяхме информирани, че Русия няма да може да използва своя химн и знаме по време на състезанието. "Искам да изясня позицията си: руският химн няма да се изпълнява в Клуж и спортистите няма да се състезават под свой флаг. Не сме съгласни това да се случва в страна от Европейския съюз. Затова моля Румънската федерация по гимнастика да изясни ситуацията, за да се избегнат евентуални проблеми или разногласия по време на турнира", допълни още Бок пред Media Fax, който е бивш министър-председател на Румъния.

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Руската реакция

В отговор на решението на кмета на Клуж-Напока руският отбор по художествена гимнастика се оттегли от участие в състезанието. „Организаторите устно ни информираха, че руското национално знаме няма да бъде изобразявано на спортната арена и националният химн няма да бъде изпълнен, ако руските гимнастички спечелят. Това е пряко нарушение на решение от май месец 2026 г. на Изпълнителния комитет на Международната федерация по гимнастика, което възстанови напълно участието на руските гимнастички. Това нарушава и Световната харта по гимнастика и актуализираните разпоредби на Олимпийската харта, които са насочени към защита на спорта и спортистите от всякакъв външен политически, правителствен, социален или икономически натиск.“, коментираха руски представители, съобщи sport24.ru.

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Оросын жинхэнэ төрх



Оросын гимнастикч София Илтерякова ямар нэгэн шалтгаанаар эрхээ хасуулаагүй бөгөөд шагнал гардуулах ёслолын үеэр Украины төрийн дуулал эгшиглэхэд Украины далбаанд нуруугаа харуулсан байна.



15 настай тэрээр дугуйн төрлийн финалд мөнгөн медаль хүртсэн бол… pic.twitter.com/tYKZoDQiCF — Баагий🇲🇳🇺🇸🇮🇱🇺🇦 (@Baagij13310361) April 5, 2026

Заплахи

Типично за Русия съвсем скоро след решението на румънския кмет се чуха и първите заплахи по адрес на Румъния. Руският министър на спорта Михаил Дегтярев заяви: "Последният инцидент в Румъния на Световната чалъндж купа в Клуж-Напока по художествена гимнастика показва, че европейските страни се опитват вероломно да нарушат Олимпийската харта, Световния устав по гимнастика и правилата на състезанията. Трябва да се каже, че европейците толкова много са повярвали, че спортът може да се използва като инструмент за натиск и дискриминация срещу Русия и Беларус, че са шокирани, когато международните организации възстановяват справедливостта и легитимността. Тогава започват подобни провокации. Затова ние от своя страна ще направим всичко възможно Румъния да загуби правото да бъде домакин поне на международни състезания по гимнастика, а в най-лошия случай - на всички международни състезания. Това трябва да послужи за урок на тази страна и нейните местни влиятелни личности.“

Протестът

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Украинската федерация по художествена гимнастика заяви, че ще оспорва решението на Международната федерация по гимнастика (FIG). Междувременно по време на награждаването на Европейското първенство по художествена гимнастика, което се провежда във Варна, две украински гимнастички бяха принудени да слушат химна на държавите, заради които вече четвърта година техните майки, бащи, братя, сестри, близки и приятели загиват. По време на награждаването на медалистките от финала при девойките на лента и топка, подгласничките от Украйна Варвара Чубарова и София Краинска показаха как се излиза достойно от подобна непоносима ситуация, като поставиха слушалки в ушите си и закриха очите си, докато се издигаше знамето на страната-агресор и се чуваше нейният химн.

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🔴 Ukrainian gymnast protests at European championships.



During the European junior championships, a Ukrainian athlete covered her ears and eyes in protest as the Belarusian national anthem played, following the decision to permit Russian and Belarusian gymnasts to compete under… pic.twitter.com/uuNbF4evzQ — UNITED24 Media (@United24media) May 29, 2026

Българската реакция

Видимо Българската федерация по художествена гимнастика не е подписала писмото. Неприятно усещане остави факта, че именно българският град Варна стана арена на издигането на флага на държавата, която преди четири години нападна мирна страна и започна война, в която загинаха стотици хиляди деца, жени и мъже.

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