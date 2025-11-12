Проблемите в спорта и техните решения: Говори спортният министър

Нормално е при повече успехи в различните федерации, да има и проблеми. Държавата в лицето на Министерство на младежта и спорта работи по стратегията за физическото възпитание и спорта. Това е причината да няма стратегия и развитие в спорта. Това заяви спортният министър Иван Пешев пред БНТ.

Проблемите в спорта

Снимка: БГНЕС

Пешев уточни, че е в непрекъснати контакти с федерациите по шахмат. След подписването на меморандума между двете федерации, успяхме да осигурим средства по международния календар. Осигурени са над 150 000 лева, за да може българските национали да проведат подготовка за следващата година.

Иван Пешев е радостен и от това, че има законови промени за преодоляване на футболното хулиганство. В него са наложени наказания, високи глоби и до лишаване от свобода - в зависимост от извършените престълления.

Спортният министър се надява максимално бързо да се приемат законовите промени за футболното хулиганство. Той се надява билетите за спортните мероприятия да бъда така направени, че да се спазва ред и място, за да се знае точно кой фен за какво отговаря.

