Спорт:

Програма на Карлос Насар: Ето кога вдига на Европейското 2026 - дата | начален час | телевизия (ВИДЕО)

23 април 2026, 19:11 часа 20466 прочитания 0 коментара
Феноменът на българските и световни щанги - Карлос Насар, се подготвя за атака на четвърта поредна европейска титла! Роденият в Червен бряг щангист ще участва на Европейското първенство в Батуми, Грузия, което ще се проведе в периода 19 април - 26 април. Категорията на Насар е олимпийската до 94 килограма, която ще се състои в края на програмата на шампионата на Стария континент.

Кога и къде да гледаме Карлос Насар на Европейското в Батуми

Карлос Насар спечели безапелационно европейската титла през миналата година, когато отвя конкуренцията в категория до 96 кг. Тогава той записа 188 кг в изхвърляне, 229 кг в изтласкване и 417 кг в двубоя и изпревари втория в класирането с невероятните 38 килограма. Насар е без реална конкуренция в Европа, но пред себе си има поне два световни рекорда за покоряване.

В кой ден и от колко часа е състезанието в категория до 94 кг

Програмата на Карлос Насар предвижда той да се състезава на 24 април, петък. Това е датата, на която родният щангист ще премери сили с най-добрите тежкоатлети на Стария континент. Началният час пък е 15:00 българско време. Насар е мотивиран да покаже потенциала си най-вече в изхвърлянето, след като на Световното във Фьоде в края на миналата година направи два неуспешни опита, а световният рекорд остана за иранеца Алиреза Моейни.

Коя телевизия ще дава Карлос Насар на Европейското първенство 2026

Иначе състезанието на Насар в Батуми ще бъде излъчвано пряко в българския телевизионен ефир - чрез каналите bTV и RING, както и онлайн по Voyo.bg. Националната телевизия предвижда и специално студио, което ще стартира в 14:00 часа и ще продължи чак до 17:00 часа, като самото състезание започва в 14 часа. Очакват се коментари и анализи в студиото на представянето на Насар, както и мнението на самия щангист непосредствено след състезанието, което се очаква да приключи към 16:45 часа.

Програма на Карлос Насар на Европейското

  • 24 април (петък), 15:00 часа - Eвропейско първенство по вдигане на тежести. Категория до 94 кг с участието на Карлос Насар - пряко по bTV, RING и VOYO

Стефан Йорданов Отговорен редактор
вдигане на тежести Европейско първенство по вдигане на тежести Карлос Насар
