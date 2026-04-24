"Просто нямаше конкуренция! Карлос затвърди името си!": Говорят бащата и половинката на Насар

Бащата на световната звезда във вдигането на тежести Карлос Насар - Хасан Насар, говори пред колегите от Sportal.bg след четвъртата европейска титла на своя син. Родителят отбеляза, че родният тежкоатлет просто не е имал конкуренция. Пред bTV Спорт мнението си даде и половинката на спортист №1 на България - Александра Костадинова. Според волейболистката Насар е затъврдил името си в елита на световните щанги.

Близките на Насар след триумфа

"Просто нямаше конкуренция. Имаше напрежение, да, когато той трябваше да повтори опита си в изтласкването, не исках да гледам. Много се радвам на България, много се радвам и благодаря на всички, които му дават здраве и сила. Благодаря на г-н Жейнов и на всичко от екипа", заяви пред Sportal.bg Хасан Насар.

"Моето момче спечели цели 3 медала! Показа кой е и си затвърди името! Карлос Насар е един! Ако си бях измерила кръвното, щях да счупя всичко, което там го измерва. Много съм щастлива, много съм развълнувана", не скри Костадинова.

Тя коментира и един от опитите на Карлос Насар, който не бе зачетен от съдиите, тъй като имаше добутване при него. "Малко ме изнерви това нещо, но не съм се усъмнила в него в нито един момент. Знам, че той ще успее", категорична беше волейболистката.

