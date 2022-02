Радослав Янков подобри личния си рекорд и отпадна достойно от Олимпиадата в Пекин

Българинът преодоля квалификациите, но на старта на преките елиминации се изправи срещу Бенямин Карл, австрийска легенда в спорта. Радо кара агресивно, но не успя да изпревари в прекия сблъсък 36-годишният съперник, който е една от големите фигури в този спорт и завърши на едва 0.36 секунди зад опонента си.

По-късно през деня пък самият Карл стана и олимпийски шампион в диспицплината, което на практика означава, че Ради е загубил достойно от самия първенец в дисциплината, оставайки минимално време зад него.

Amazing performance!



Benjamin Karl of Austria takes #Gold in the #Snowboard Men’s Parallel Giant Slalom.#Beijing2022