С 1.97 метра: Ярослава Магучих спечели трета поредна Диамантена лига

Голямата звезда във високия скок Ярослава Магучих спечели трета поредна Диамантена лига, след като грабна победата и в Брюксел. Тя скочи 1.97 метра, което ѝ бе достатъчно да се качи на най-високото стъпало на стълбичката.

Магучих скочи 1.97 метра още от първия си опит. Със същия резултат завърши и Никола Олислагерс от Австралия, която е световна шампионка в зала от тази година. Австралийката обаче постигна този резултат от втори опит и се задоволи със среброто.

Make that 3 💎💎💎



🇺🇦's Olympic champion and world record holder in the women's high jump, Yaroslava Mahuchikh wins her 3rd Diamond League title after clearing 1.97m 👏



📸 @GorczynskaMarta#DiamondLeauge pic.twitter.com/1QBSj7aOhB