Скандал на Световната купа в София: Руска гимнастичка обърна гръб на украинското знаме (ВИДЕО И СНИМКА)

Руските гимнастички имаха възможността да участват в международните състезания и вместо смирение и благодарност напомниха защо дълги години си стояха вкъщи и гледаха големите турнири само от устройствата си. По време на награждаването на медалистките от финала на обръч на Световната купа по художествена гимнастика, която се провежда в София, руската гимнастичка, състезаваща се като неутрален атлет остана с гръб към знамената, докато звучеше химна на Украйна. Първото място спечели украинската гимнастичка Таисия Онофрийчук, а рускинята София Илтерякова остана на второ място.

Прекрасно! Сребро за Стилияна Николова в многобоя на Световната купа в София

На финалите до момента Стилияна Николова спечели среброто на топка. Състезанието продължава и днес. На финалите на лента и бухалки ще видим българките Стилияна Николова и Ева Брезалиева. Състезанието се провежда с много силно международно участие. В него конкурират няколко гимнастички от Русия и Беларус, които са обявени за независими атлети.

Вчера Стилияна взе сребърно отличие в индивидуалния многобой, където събра 116.20 точки. Така тя повтори постижението си от миналогодишната Световна купа в столицата. След като успя да се класира на финала на всички четири уреда (първа на топка, трета на обръч, втора на бухалки и осма на лента), днес с финес и грация Николова успя да се нареди сред най-добрите три и на топка, прибавяйки още един медал към колекцията си.

