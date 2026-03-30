Скандал на Световната купа в София: Руска гимнастичка обърна гръб на украинското знаме (ВИДЕО И СНИМКА)

30 март 2026, 15:14 часа 381 прочитания 1 коментар
Снимка: iStock
Руските гимнастички имаха възможността да участват в международните състезания и вместо смирение и благодарност напомниха защо дълги години си стояха вкъщи и гледаха големите турнири само от устройствата си. По време на награждаването на медалистките от финала на обръч на Световната купа по художествена гимнастика, която се провежда в София, руската гимнастичка, състезаваща се като неутрален атлет остана с гръб към знамената, докато звучеше химна на Украйна. Първото място спечели украинската гимнастичка Таисия Онофрийчук, а рускинята София Илтерякова остана на второ място.

На финалите до момента Стилияна Николова спечели среброто на топка. Състезанието продължава и днес. На финалите на лента и бухалки ще видим българките Стилияна Николова и Ева Брезалиева. Състезанието се провежда с много силно международно участие. В него конкурират няколко гимнастички от Русия и Беларус, които са обявени за независими атлети. 

Вчера Стилияна взе сребърно отличие в индивидуалния многобой, където събра 116.20 точки. Така тя повтори постижението си от миналогодишната Световна купа в столицата. След като успя да се класира на финала на всички четири уреда (първа на топка, трета на обръч, втора на бухалки и осма на лента), днес с финес и грация Николова успя да се нареди сред най-добрите три и на топка, прибавяйки още един медал към колекцията си.

Евгения Чаушева
