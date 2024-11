След победата над Майк Тайсън: Джейк Пол предизвика шампион на UFC и MMA легенда

Ютуб сензацията Джейк Пол, който преди дни победи легендарния Майк Тайсън, е набелязал следващите си "жертви". Рано в съботната сутрин разликата в годините между Пол и Тайсън си каза думата и "Железния" нямаше шанс срещу 31 години по-младия си съперник. Ютубърът дори се смили над бившия световен шампион в свръхтежка категория, след като на няколко пъти не пожела да го нокаутира.

Сега Пол гледа напред към следващото си предизвикателство. 27-годишният американец изрази желание да се изправи срещу ММА легендата Конър Макгрегър. Но не в боксов мач, а в такъв по правилата на смесените бойни изкуства: "Скъпи Конър, знам, че каза на моя екип, че би се бил с мен в категория до 77 килограма. Но това няма как да се случи, така че нека да го направим ММА. Без ограничения в килограмите, точно както е било едно време. Но уловката е, че ти няма да се съгласиш", написа Пол в профила си в "X".

Конър Макгрегър има 22 победи и 6 загуби в ММА, като е и първият боец, държал едновременно титлите на UFC в две категории. За последно излезе на октагона през 2021 година, когато отстъпи за втори пореден двубой на Дъстин Пурие. Той има и един мач в професионалния бокс. През 2017 година ирландецът се изправи срещу легендрния Флойд Мейуедър-младши, а тогава всичко приключи с технически нокаут в полза на американеца в десетия от общо дванадесет рунда.

Макгрегър все пак отговори на Пол, като му се подигра, че вече има следващ съперник и прикачи снимка на американския сенатор Мич МакКонъл, който е на 82 години.

Освен двубой с Макгрегър, Джейк Пол призова и шампиона в полутежка категория на UFC - Алекс Перейра: "Ела. Можем да го осъществим. Искам те, Алекс Перейра. Току-що победих шампиона на BKFC. Няколко пъти бих шампиони на UFC. Ти каза, че искаш да се изправиш срещу мен. Така че Алекс Перейра, ти си следващият", заяви Пол след победата си над Майк Пери преди месец.

