30 септември 2025, 08:59 часа 360 прочитания 0 коментара
Снуп Дог ще бъде "Посланик на щастието“ и на Зимните олимпийски игри

Американският рапър Снуп Дог отново ще бъде част от Олимпийските игри – този път на Зимните игри в Милано/Кортина през следващата година, като част от екипа на Ен Би Си за отразяване на спортното събитие, съобщи агенция ДПА.

Зимните игри в Северна Италия са насрочени за периода 6 - 22 февруари 2026 г.

Какво сподели Снуп Дог

„Ще си нося пухените якета, зимните панталони, очилата, кънките (и определено ще бъда целият в ледени бижута)“, обеща вече Снуп в репортаж на Ен Би Си, цитиран от ДПА. „Очаквам с нетърпение да празнувам заедно със спортистите и техните семейства. Олимпиадата е най-голямата сцена в света, а както всички знаят, аз съм изцяло за спорта, обединението и забавлението.“

Изпълнителният продуцент на олимпийските програми на Ен Би Си, Моли Соломон, заяви: „Нашият посланик на щастието се завръща! Нямаме търпение да видим как момчето от Лонг Бийч ще се справи със снега и леда в Италия по време на първите си Зимни олимпийски игри. В Париж Снуп донесе допълнителна радост на Летните олимпийски игри: тренира с атлетите, гледаше заедно с техните семейства и ги окуражаваше по време на състезанията им. Свърза се с публиката по начин, който не бяхме виждали досега, и сега е напълно готов да се завърне като най-големия поддръжник на отбора на САЩ.“

Ен Би Си нае Снуп с цел да подобри рейтинга си – и той наистина го направи с ексцентричните си и ярки изяви на спортния форум: носеше олимпийския огън, танцува със звездата на спортната гимнастика Симон Байлс, взе уроци по фехтовка и присъства на състезанията по езда, облечен в пълната екипировка, наред с много други неща. Снуп Дог спечели две награди Sports Emmy, а "Ню Йорк таймс" го нарече „новия глас на народа“ на Ен Би Си.

Източник: БТА

Весела Софева
Снуп Дог Зимни Олимпийски игри информация 2025
