22 януари 2026, 12:11 часа 369 прочитания 0 коментара
Сослан Фарниев: Срамно е да се съди така, срамно! Ние не сме ви врагове!

Треньорът на класиците в ЦСКА Сослан Фарниев излезе с публикация в социалните мрежи след Държавното първенство по борба в Сливен. Специалистът не остана доволен от съдийството, което по негови думи било срамно. Припомняме, че натурализираните състезатели от Русия наложиха доминацията си над българските борци. Титлите спечелиха най-новото попълнение от чужбина Шамил Мамедов (кат. до 65 кг), както и Рамазан Рамазанов (74), Ахмед Батаев (92), Ахмед Магамаев (96) и Ален Хубулов (125). Украинецът Семен Новиков също триумфира в своята категория.

Фарниев: Можеше да имаме 8 шампиона, но не го позволихте

"Квалификационният турнир на България за Европейското първенство и Европейското първенство за играчи до 23 години приключи. Отборът на ЦСКА и всички момчета се справиха страхотно, показвайки характер и воля за победа, въпреки всички трудности, създадени от съдийската комисия", започва постът на Фарниев в Instagram.

"Срамно, срамно е да съдим така!!! Ние не сме врагове, трябва да се борим на международната сцена, не тук!!! Трябва да има справедлив подбор от най-силните борци, представляващи страната в международен план! А тук правиш каквото си искаш и после от света u17 u20 u23 и при мъжете - 0 медала и как искаш да развиеш борбата, не мога да разбера още, но мисля, че ще дойде времето и ще разбера страхотния ви план. Можеше да имаме 8 шампиона, но не го позволихте, но нищо, ние ще продължим напред...", пише още треньорът на ЦСКА.

