След повече от година: Весела Лечева окончателно спечели битката със Стефка Костадинова

Повече от година по-късно: Весела Лечева окончателно спечели битката със Стефка Костадинова за председател на Българския олимпийски комитет (БОК)! Лечева, която бе избрана за нов ръководител още на 19 март 2025 година, вече е вписана в Търговския регистър - заедно с членовете на Изпълнителното бюро и Контролния съвет, които бяха избрани на Общото събрание на БОК. А вписването идва след дълги съдебни саги, оспорващи нейния избор.

Весела Лечева вече е вписана като шеф на Българския олимпийски комитет

Формалната процедура беше завършена, след като всички искови молби срещу решенията на събранието бяха отхвърлени или оттеглени. По този начин беше сложен и окончателен край на съдебната сага, в която беше въвлечен Българският олимпийски комитет, и която продължи повече от една година. Тя доведе до спиране на финансирането от МОК и ММС, както и до сериозна институционална и репутационна криза за 100-годишната неправителствена организация.

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На Общото събрание на БОК на 19 март 2025 г. Весела Лечева спечели с 48:33 гласа срещу Стефка Костадинова. Впоследствие решенията бяха атакувани с жалби пред Софийския градски съд. През май 2025 г. Международният олимпийски комитет излезе с определения, че признава единствено новото ръководство. Лечева представляваше организацията на всички събития, администрирани от МОК, включително и на XXV Зимни олимпийски игри в Милано-Кортина 2026.

„Тази криза продължи дълго, но новото ръководство нито за момент не спря да работи, въпреки трудните обстоятелства, при които трябваше да го прави. В тези месеци получихме безпрецедентна обществена подкрепа, която беше най-големият мотив за нас да продължим да отстояваме истината, правото, феърплея. Изминалата година ни донесе и много радост, свързана с олимпийските ни герои и всички млади спортни звезди, които градят една нова България“, каза Весела Лечева.

Председателят на БОК набеляза и първите стъпки пред новото ръководство – провеждане на заседание на Изпълнително бюро, запознаване с финансовото състояние на олимпийската централа, приемане на бюджет и програми.

„Заварваме тежка ситуация, която ще споделим първо пред членовете на нашата организация, а след това и пред цялата общественост. Ще се придържаме към принципите на открито и добро управление, заявка, с която получихме доверието на нашето спортното семейство преди една година“, добави Лечева.

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