Страхотен Никола Цолов с втора победа във Формула 3! (СНИМКИ и ВИДЕО)

Българския пилот стартира от третото място, като пред него бяха само Кристиан Менсъл и Мартиниус Стеншорн. Още в четвъртия завой обаче Никола напредна с една позиция, след като направи много силна атака от външната страна срещу тръгналия първи Стеншорн.

Снимка: Getty images

Цолов бе лидер до 15-тото завъртане, когато Менсъл успя да си върне първото място в третия завой, но моментално Никола контрира успешно и си върна първото място. До края на надпреварата българинът не изпусна водачеството и триумфира в състезанието.

В генералното класиране Цолов запазва 12-то си място с актив от общо 36 точки, след като днес той взе и бонус точката за най-бързия тур. Начело с 84 пункта остава Леонардо Форнароли, втори със 79 е Люк Браунинг, а трети със 77 е Габриеле Мини.

Шестият състезателен уикенд за сезона във Формула 3 приключва утре с основното състезание на пистата „Ред Бул Ринг“, което ще стартира в 9:30 часа българско време. То ще бъде с продължителност от 26 обиколки, а в него Никола Цолов ще стартира от десетото място.

The Bulgarian Lion wins in Spielberg 🇧🇬🦁@NikolaTsolov secured win number two of his season after a brilliant drive in the Sprint 👏#F3 #AustrianGP pic.twitter.com/NKkXarEAb3