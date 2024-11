Тайсън не мисли да спира с бокса, набеляза следващия си съперник (ВИДЕО)

Майк Тайсън не мисли да спира с бокса след загубата от Джейк Пол. Както е известно, ютубърът хвърли здрав пердах на 58-годишния бивш световен шампион, за когото това бе първи официален мач от 2005-та насам. След края на срещата Железния Майк сподели, че това няма да бъде последната му битка.

Тайсън дори набеляза следващия си съперник. Той заяви, че може да предизвика по-големия брат на Джейк Пол – Логан, на боксов двубой. Първо обаче Майк трябва да се възстанови след загубата си и да види дали отново ще може да се качи на ринга.

Logan Paul is an asshole at this moment.#Tyson #TysonPaul pic.twitter.com/17NwMzXEYr