Тото Волф потвърди лошата новина за един от пилотите на Мерцедес

Шефът на Мерцедес Тото Волф потвърди поредната лоша новина за един от пилотите си. Джордж Ръсел ще получи наказание за стартовата решетка на предстоящото Гран при на Сингапур, след като се наложи неизбежна смяна на двигателя след отпадането му в края на състезанието в Малайзия от Формула 1. Докато беше на път да се качи на подиума, британецът претърпя повреда в силовата установка в последните обиколки на Гран при на Бахрейн и се оттегли встрани от пистата, което бе третото му състезание през сезона, в което не спечели точки.

Наказание за Джордж Ръсел на Сингапур

Отпадането му се отрази на надеждите му за титлата, тъй като съотборникът му Кими Антонели увеличи преднината си до 84 точки в класирането при пилотите, а вероятното наказание на Ръсел на пистата "Марина Бей" ще направи тази разлика още по-трудна за преодоляване. Очакваше се той да получи нов двигател по-късно през сезона, след като Мерцедес се възползва от програмата ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities) на ФИА за въвеждане на подобрение, но повредата от Малайзия означава, че отборът е принуден да изтегли тази промяна още за Сингапур.

ОЩЕ: Верстапен захапа важна фигура от миналото си: "Без него стресът във Формула 1 е по-малко"

Поради това Ръсел ще надвиши сезонния лимит за компоненти на задвижващата единица и ще бъде наказан, като регламентът предвижда, че наказание на стартовата решетка ще бъде наложено на първото състезание, на което се използва всеки допълнителен елемент над квотата. Наказанието ще бъде минимум 10 позиции в зависимост от конкретните части, които "сребърните стрели" сменят - на практика колкото повече нови части, толкова по-голямо е отстъпването на стартовата решетка. Това означава, че Ръсел ще тръгне от дъното. Наказанието ще се приложи само за Гран при на Сингапур в неделя, 11 октомври, а не за съботния спринт, което ще даде на Ръсел още една възможност да спечели ценни точки.

Инцидентът беше поредният от поредицата проблеми с надеждността на Мерцедес през 2026 година. Ръсел преди това отпадна от Гран при на Канада поради повреда в задвижващата система, докато Антонели претърпя подобна съдба в Барселона. Италианецът претърпя смяна на двигателя на домашното си състезание на "Монца" по-рано тази година, но Мерцедес целенасочено избра тази писта заради възможностите за изпреварване, което му помогна да се промъкне през стартовото поле от 19-та позиция и да спечели състезанието. Сравнително тесните улици и близките стени в Сингапур ще направят това предизвикателство по-трудно за Ръсел, но победата му там през миналия сезон може да подсили увереността му, че ще се върне в Топ 10.

ОЩЕ: Макс Верстапен изравни един от великите рекорди на Михаел Шумахер и се доближи до върха във Формула 1