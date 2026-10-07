Верстапен захапа важна фигура от миналото си: "Без него стресът във Формула 1 е по-малко"

Макс Верстапен направи любопитен коментар по адрес на бившия ръководител на Ред Бул Кристиан Хорнер, чието име отново се свързва със завръщане във Формула 1. Нидерландският пилот призна, че атмосферата в падока му допада повече след напускането на Хорнер, тъй като напрежението между отделните лагери е намаляло. В същото време Верстапен не пожела да се ангажира с прогноза къде може да продължи кариерата на бившия му шеф.

"Предпочитам хората да се разбират"

Хорнер напусна Ред Бул преди повече от година, но наскоро сам призна, че има "недовършена работа" във Формула 1. Сред споменаваните възможности за бъдещето му е и Ферари. Верстапен обаче даде да се разбере, че предпочита по-спокойната обстановка в падока.

"Честно казано, повече ми харесва хората да се разбират един с друг. Никак не е приятно, когато има вечно напрежение. Сигурен съм, че на хората отвън им е интересно, но аз предпочитам между отборите да има приятелски отношения", заяви четирикратният световен шампион пред Press Association.

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"Може би не е толкова пикантно, но на мен ми допада как стоят нещата в момента. Просто стресът е по-малко. Ние така или иначе живеем напрегнат живот, така че се усеща, когато премахнеш част от стреса", добави Верстапен.

"Ако иска да се завръща, да се завръща"

Нидерландецът все пак призна заслугите на Хорнер за успехите му във Формула 1, но подчерта, че бъдещето на бившия директор не го вълнува особено. "Той доказа, че е свършил добра работа. Хората разпространяват всякакви слухове за неговото бъдеще, но не знам колко от това е вярно. Не ми се иска да прозвучи грубо, но изобщо не е моя работа или моя грижа. Щом иска да се завръща, да се завръща", каза Верстапен.

Самият пилот призна, че въпреки дългосрочния си договор не възнамерява непременно да остане във Формула 1 максимално дълго. "Ще минат още няколко години и ще се запитам пак дали съм отдаден на 100%. Ако не съм, ще потърся други забавни неща, които заслужават времето ми. Искам също така да видя как растат децата ми", завърши Верстапен.

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