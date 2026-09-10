Новата власт разполага с "тефлоново покритие", затова скандалите все още не се "залепят". Това каза политологът Димитър Ганев в ефира на Нова телевизия. Той коментира предстоящия избор на седмия президент на България. Според него в момента се наблюдава промяна в посоката на дебата, като основният въпрос е дали външнополитическото и геополитическото позициониране ще бъдат водещи. "В президентски избори в България най-често противопоставянето е статукво-промяна”, каза той.

Според Ганев основната интрига ще бъде дали "Възраждане" ще успеят да заемат второто място или Гюров ще успее да ги изпревари.

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Андрей Райчев заяви, че Илиана Йотова се е позиционирала много добре спрямо четирите основни теми, които истински вълнуват обществото. "Мирът с Русия, зеленото, мигрантите и трансджендърът са четирите неща, които вълнуват света", посочи социологът. Според него Йотова заема позиции, които българите подкрепят в противовес на досегашната външна политика.