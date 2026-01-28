Лайфстайл:

"Летящият" бивш нападател на Лудогорец попадна в радара на Атлетико Мадрид

Намиращият се в превъзходна форма бивш нападател на Лудогорец Игор Тиаго е привлякъл интереса на испанския гранд Атлетико Мадрид. Според информация на The ​​Touchline в социалните мрежи "дюшекчиите" проучват възможността да привлекат бразилския таран. Мадричани следят и нападателя на Реал Мадрид Ендрик, който в момента е под наем в Олимпик Лион. Тези играчи се разглеждат като потенциални нови попълнения, ако Хулиан Алварес напусне клуба през лятото.

Игор Тиаго бе част от състава на „орлите“ между февруари 2022-ра и юли 2023-та, когато бе продаден на белгийския Брюж. През изминалото лято той реализира трансфер на стойност 33 милиона евро в английския Брентфорд. Централният записал 24 участия за "пчеличките" този сезон, отбелязвайки 17 гола и давайки една асистенция. Transfermarkt оценява играча на 35 милиона евро.

Ендрик пък е изиграл три мача за Лион досега, отбелязвайки четири гола и давайки една асистенция. В последния си мач той отбеляза хеттрик, допринасяйки за победата на отбора с 5:2. Transfermarkt оценява Ендрик на 25 милиона евро.

Треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне е уверен, че може да отключи потенциала на Ендрик, като му гарантира игрово време и ясна роля в отбора. Симеоне също така отбелязва, че Игор Тиаго е физически по-силен играч, способен да вкарва голове и притежаващ увереност в наказателното поле.

 

Джем Юмеров
