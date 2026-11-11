Спорт:

"За да бъдат пълноценни на пътя": Шишков обясни защо съкратените служители на тол управлението няма да останат без работа

11 ноември 2026, 15:16 часа 763 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"За да бъдат пълноценни на пътя": Шишков обясни защо съкратените служители на тол управлението няма да останат без работа

Реформата в тол системата предвижда съкращаване на около 500 бройки, като министърът на регионалното развитие Иван Шишков обясни пред ресорната регионална комисия, че част от служителите ще отидат в МВР, а други в Агенция "Митници". Идеята на тази реформа е да бъдат пълноценни на пътя. От думите му стана ясно, че ще се направи нова стрктура, за да може системата на тола да влезе в цялостното управление на пътната безопасност. 

"За да бъдат пълноценни на пътя"

За да бъдат пълноценни на пътя -  служителите ще бъдат прехвърлени към други две институции. ОЩЕ: Служители на АПИ на протест заради съкращения (ВИДЕО)

"Част от служителите и бройките ще прехвърлим към МВР. Част от бройките ще отидат към "Митниците". Агенция "Митници" е приходна агенция, т.е. логично е събирането на таксите да бъдат така", уточни Шишков.

По думите му в момента основната функция на тол управлението е събирането на тол такси. 

"В транспорта трябва да се направи нова структура и тя да ползва възможностите в тол управлението като софутер. Софтуерът се развива, а ние продължаваме да имаме работещи с едни коли, които в по-голямата си част стоят под рамките и камерите", обясни Шишков. ОЩЕ: Шишков обясни съкращенията в АПИ, от синдикатите заговориха за над 400 души

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
МРРБ АПИ тол система Иван Шишков
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес