"За да бъдат пълноценни на пътя": Шишков обясни защо съкратените служители на тол управлението няма да останат без работа

Реформата в тол системата предвижда съкращаване на около 500 бройки, като министърът на регионалното развитие Иван Шишков обясни пред ресорната регионална комисия, че част от служителите ще отидат в МВР, а други в Агенция "Митници". Идеята на тази реформа е да бъдат пълноценни на пътя. От думите му стана ясно, че ще се направи нова стрктура, за да може системата на тола да влезе в цялостното управление на пътната безопасност.

"За да бъдат пълноценни на пътя"

За да бъдат пълноценни на пътя - служителите ще бъдат прехвърлени към други две институции. ОЩЕ: Служители на АПИ на протест заради съкращения (ВИДЕО)

"Част от служителите и бройките ще прехвърлим към МВР. Част от бройките ще отидат към "Митниците". Агенция "Митници" е приходна агенция, т.е. логично е събирането на таксите да бъдат така", уточни Шишков.

По думите му в момента основната функция на тол управлението е събирането на тол такси.

"В транспорта трябва да се направи нова структура и тя да ползва възможностите в тол управлението като софутер. Софтуерът се развива, а ние продължаваме да имаме работещи с едни коли, които в по-голямата си част стоят под рамките и камерите", обясни Шишков. ОЩЕ: Шишков обясни съкращенията в АПИ, от синдикатите заговориха за над 400 души