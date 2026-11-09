Вариантите пред Никола Цолов за Формула 1: Шефът на Рейсинг Булс с интересни опции

Бъдещето на българския пилот Никола Цолов е една от най-обсъжданите теми в света на Формула 1. Българския лъв може да намери мястото си сред 20-те пилоти, като влезе в отбора на Рейсинг Булс. От тима все още не са потвърдили, кои ще са двамата им състезатели за сезон 2027. А ръководителят на отбора Алан Пърмейн подсказа за любопитен вариант пред Никола Цолов.

Рейсинг Булс може да запази състава си

През последните дни на Алан Пърмейн му се наложи да разяснява ситуацията около избора за пилоти за следващия сезон. Журналистът Нелсън Валкенбург зададе въпрос, който постави на масата съвсем реална възможност. Коментаторът на "Viaplay" попита Пърмейн дали планът му за 2027 г. не е да запази двамата си пилоти от тази година, като през следващия сезон те ще имат допълнително състезание помежду си за запазване на място във Формула 1. Алан Пърмейн не даде ясен отговор, но не отхвърли възможността.

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Алан Пърмейн: "Вече сме почти готови"

Ето какво отговори Пърмейн на въпроса: "Всички варианти все още са възможни, но няма да давам никакви подсказки за това какво точно планираме. Вече сме почти готови, но всичко все още трябва да бъде финализирано. Затова на този етап не искам да коментирам". Това изказване на ръководителя на Рейсинг Булс показва, че сме все по-близо до това да разберем дали Никола Цолов ще влезе във Формула 1 през следващия сезон. Шансовете му се запазват напълно реални, но в същото време виждаме друг възможен развой на събитията, при който Българския лъв да изкара още една година извън най-високото ниво на спорта.

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