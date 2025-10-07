В отсъствието на Насар: Подгласникът на Карлос от Париж 2024 стана световен шампион!

Колумбиецът Йейсон Лопес, който остана втори след Карлос Насар на Олимпийските игри в Париж през 2024 година, сега успя да стане световен шампион по вдигане на тежести! 26-годишният сребърен олимпийски медалист се пребори за световната титла в категория до 88 килограма. Този път Лопес нямаше за конкуренция Карлос Насар, който се качи в по-горната категория до 94 килограма, и успя да спечели златното отличие с 10 килограма аванс.

Йейсон Лопес спечели световната титла при 88-килограмовите

Лопес записа 177 кг в изхвърлянето, като единствено чилиецът Арли Мендез се доближи до него със 172. Постижението на Йейсон е и нов световен рекорд в новата категория до 88 килограма. След това в изтласкването Йейсон Лопес си позволи да остане втори с 210 кг. Пред него бе представителят на Северна Корея Ро Кванг-риол, който записа 215 кг, за да грабне световния рекорд в движението.

¡NADIE MEJOR EN LA HISTORIA QUE GOKÚ! El colombiano Yeison López, plata en Paris-2024, ganó dos medallas de oro, CON RÉCORDS MUNDIALES INCLUÍDOS, para llevarse el arranque y el total olímpico en los 88 kilos del Mundial de levantamiento de pesas en Noruega 🇳🇴. RECONTRACRACK. pic.twitter.com/Htq2tWwK4o — Santiago Hdez. (@santiagopajaro) October 7, 2025

Колумбиецът събра двубой от 387 кг

В двубоя обаче Лопес събра 387 кг - с 10 кг повече от състезателя на Северна Корея, за да постави световен рекорд и да спечели титлата. За сравнение - Насар събра двубой от 404 кг в кат. до 89 кг в Париж. Бронзът остана за Марин Робу от Молдова, който бе на трето място и в двете движения. Иначе Йейсон Лопес е двукратен световен шампион за младежи, но до момента не бе печелил медал от световно първенство за мъже.

Лопес най-накрая може да е доволен, че не е в категория с Насар. А опонентите на Карлос се разбягаха на Световното - един се контузи, втори се премести в Б група, трети се преструва, че не е стресиран.