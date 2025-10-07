Хората могат да развият суперсили: Учени обясняват как

Когато попитате децата: "Какъв искаш да станеш, когато пораснеш?", много от тях отговарят "супергерой". И това е повече от типичен отговор. Да имаш суперсили е нещо, което всеки би искал. И има някои, които са реални, макар и не по начина, по който си мислим. Не можем да правим това, което прави Железният човек, нито да бъдем Капитан Америка, но има някои неща, които могат да се считат за "свръхчовешки". Всичко това благодарение на силата и способностите на нашия мозък.

Главата и тялото играят фундаментална роля в развитието на умения, които преди са се смятали за невъзможни. Много от тях възникват благодарение на генетиката, но други се раждат от тренировките. Пример за това е атлетът Юсейн Болт, който счупи рекорди по скорост благодарение на дългите години подготовка. Много пъти силата се крие в ума, а не толкова в тялото.

Сили, които не сме използвали напълно

Снимка: iStock

Учените вярват, че всички ние имаме сила или потенциал в себе си, който все още не сме използвали напълно. Както в случая с катерача Алекс Хоннолд. Младият мъж е способен да се катери по скални стени, без да се нуждае от въже, което да го държи и предпазва. Учените изследвали мозъка на алпиниста и видели нещо, което ги оставило безмълвни. Те показали шокиращи изображения, които обикновено променят активността в амигдалата, а неговата останала напълно незасегната. Неврологът, който го изследва, Джейн Джоузеф, даде ключа: "Той може би е способен да потиска определена мозъчна активност", каза тя пред "Popular Science".

Освен Хоннолд, шерпите са друг пример за суперсили, тъй като живеят от толкова дълго време на височина, където има само около 60% кислород. "Те са развили генетични мутации, така че клетките им да използват по-ефективно кислорода в мозъка", каза Тейтъм Саймънсън от Калифорнийския университет. Така че тренирането на ума може да генерира суперсила. Списанието "Neuron" обяснява, че хората могат да подобрят паметта си чрез тренировки, така че това е по силите на всеки, пише "Marca".