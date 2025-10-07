Войната в Украйна:

Възможно ли е? Предлагат мир в Украйна и Близкия изток по време на Зимните олимпийски игри

Възможно ли е? Предлагат мир в Украйна и Близкия изток по време на Зимните олимпийски игри

Италия ще внесе предложение до ООН за олимпийско примирие по време на Зимните олимпийски игри през 2026 година в Милано и Кортина д'Ампецо, заяви италианският външен министър Антонио Таяни.

"Рим и Италия винаги са се застъпвали за мир, развитие и растеж. В светлината на Олимпийските игри в Милано и Кортина ще внесем предложение до ООН за олимпийско примирие във всички зони на военните действия, включително Украйна и Близкия изток", цитира думите му агенция АНСА.

25-ите Зимни олимпийски игри ще се проведат в Италия през февруари 2026 година.

