Участничка в "Ергенът" била арестувана заради шофиране в нетрезво състояние

Разтърсващ нов скандал изненада феновете на риалити предаванията в Холивуд. Мелиса Райкрофт-Стрикланд, известна на публиката с участието си в популярното телевизионно шоу "Ергенът" и като победителка в „Dancing with the Stars“, най-накрая коментира последните събития след неотдавнашния си арест. Тя бе задържана по обвинение за шофиране в нетрезво състояние.

42-годишната риалити звезда и бивша мажоретка на отбора Dallas Cowboys бе арестувана на 23 септември в град Саутлейк, Тексас. Срещу нея е било повдигнато обвинение за управление на моторно превозно средство в нетрезво състояние, което поставя на изпитание нейния имидж и кариера. След инцидента Мелиса реши да говори открито за случилото се, като сподели своята страна на историята, съобщават от People.

The Bachelor's Melissa Rycroft Says She’s ‘Struggling’ After Arrest: ‘Life Really Sucks Right Now’ https://t.co/qSiXxub8L1 — People (@people) October 7, 2025

Още: Петият сезон на "Ергенът" идва: Вижте кои трима мъже ще търсят любовта (СНИМКИ)

Според прессъобщение на полицейското управление в Саутлейк, Райкрофт е ударила дърво с автомобила си и е била задържана на място. Очевидци разказват, че преди случката колата се е движела нестабилно и неадекватно. Мелиса Райкрофт-Стрикланд е посочена като шофьор на превозното средство. След проведен тест за наличие на алкохол в кръвта ѝ, тя е задържана от полицията. Мелиса е прекарала осем часа в ареста и след това е освободена срещу гаранция от 1 000 долара, като е насрочена съдебна дата. За щастие няма нито пострадали, нито материални щети за други лица.

Коментар на риалити участничката

Мелиса Райкрофт-Стрикланд коментира случилото се чак на 6 октомври, като отговори на коментар в Instagram, написан от фен. Последователите на Мелиса ѝ изпращат вдъхновяващо съобщение, което гласи, че „няма оправдание, но това вече се е случило“. Така ѝ напомнят, че въпреки всичко тя е обикновен „човек“ и трябва да продължи смело напред. Риалити звездата описва живота си като „ужасен“, докато се бори със ситуацията, в която е попаднала. „Благодаря ви за милите думи в този изпълнен с негативизъм свят“, коментира Райкрофт-Стрикланд, цитирана от People.

Още: Шокиращи суми: Участниците в "Ергенът: Любов в рая" определиха "цената на щастието"

След инцидента адвокатът на Райкрофт-Стрикланд, Брет Мартин, заяви пред същото онлайн издание: "Искам да напомня на обществеността за основния принцип на нашата съдебна система… всеки човек се счита за невинен, докато вината му не бъде доказана. Като общество, ние напълно се отклонихме от този фундаментален принцип. Моят клиент беше арестуван по обвинение в шофиране под въздействието на алкохол. Самият арест не е доказателство за вина."