Най-важните новини за деня: 7 октомври 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 7 октомври 2025 г.

ЧЕРВЕНА ЛАМПА ЗА САРАФОВ? ВСС ВЕЧЕ МОЖЕ ДА ИЗБЕРЕ НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВАС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) обсъжда днес избора на нов изпълняващ функциите председател на Върховния административен съд (ВАС) на мястото на Георги Чолаков. Той се оттегли в отпуск през юли 2025 г., когато изтече законово допустимият срок за удължаване на мандата му. Така постът на председател на ВАС остана без титуляр.

"ВСИЧКО В ПОЛИТИКАТА ЩЕ СЕ ПРЕОБЪРНЕ СЛЕД ИЗБОРА НА НОВ ГЛАВЕН ПРОКУРОР" (ВИДЕО)

"Лично аз смятам, че всичко ще се преобърне в България в политически план, когато се смени съставът на Висшия съдебен съвет и бъде избран нов главен прокурор." С тези думи преподавателят по политически науки и комуникации проф. Росен Стоянов очерта в Студио Actualno най-съществената развръзка в поредната институционална криза, която, по думите му, поставя страната в безвремие и несигурност.

ЦЕНКО ЧОКОВ И КПК: КОНФИСКАЦИЯ НА 260 ИМОТА. КОНФИСКАЦИЯ НА 150 ИМОТА. БЕЗ КОНФИСКАЦИЯ, С ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ЧОКОВ - ЗАСЕГА

3 192 784.41 лева иск срещу скандалния кмет на село Галиче Ценко Чоков – такова дело заведе Антикорупционната комисия преди 7 години. Става въпрос за над 260 имота – предимно земеделски (ниви, лозя, дворни места и 56% от апартамент от 236 квадрата в "Студентски град", София), както и четири автомобила (3 "Мерцедес" и 1 "Нисан"). Причините за иска бяха обвиненията срещу Чоков, че е организирал въоръжена престъпна група, давал е незаконно заеми и е организирал отвличане. Но искът Впоследствие претенцията от страна на комисията т.е. от страна на държавата към Чоков беше намалена до 2 129 309,43 лева – или почти 150 имота. Сега, Софийският градски съд (СГС) отхвърли дори занижената държавна претенция към Чоков.

СТРОЕЖИ ВЪРХУ РЕКАТА И БЕЗЗАКОНИЕ В "ЕЛЕНИТЕ": ПЪРВИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕРКИТЕ ПОКАЗВАТ ОГРОМНИ ПРОПУСКИ

Огромни пропуски в документацията, липсващи данни за разрешителни и строежи на хотели върху съществуващо речно корито - това са само част от фрапиращите причини, довели до наводненията в курортния комплекс "Елените", показват данните от съвместните проверки на държавните институции в лицето на регионалното министерство, ДНСК, АПИ, ВиК и др. По данни на ресорния министър Иван Иванов, представени на брифинг в петък, става въпрос за "съществени пропуски", които са довели до огромните щети и наводнени улици.

МЛАД ЛЕКАР ЗА ПРЕГОВОРИТЕ С ВЛАСТТА: СЕРВИРАТ НИ СВИНЩИНА, ЯВНО ТОЛКОВА СИ МОГАТ

Докарахме я до под кривата круша с целия протест, с исканията си. Сервират ни свинщина, но явно управляващите, депутатите и институциите или не искат да ни чуят, или просто толкова си могат. Това обясни младият лекар Калина Божилова в ефира на Нова телевизия относно днешния пореден протест, които организират с искане за по-високо заплащане. Последната среща между тях и управляващите беше на 30 юли, беше сформира работна група, която да търси решение на проблемите им.

"МОЖЕ ДА ПОИСКАТ И СЛЪНЦЕТО ДА ИЗГРЯВА ОТ ЗАПАД": ЗДРАВНИЯТ МИНИСТЪР ЗА ИСКАНИЯТА ЗА ДОСТОЙНИ ЗАПЛАТИ НА МЛАДИТЕ ЛЕКАРИ

"Българската здравна система не се крепи на младите лекари, а на тези, които са били специализанти преди 15 години. Дали ще бъде спазен срокът до 1 януари 2026 г. да бъдат увеличени заплатите им – може би ще искат слънцето да изгрява от запад, но аз не мога да го осигуря - същото е и с финансите". Това коментира пред журналисти министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов по време на откриването на реновирана Клиника по детска ортопедия в Специализираната болница за активно лечение по ортопедия „Проф. Бойчо Бойчев“.

ПРЕКАЛИХА С ДОХОДИТЕ В СЕКТОР СИГУРНОСТ И ОТБРАНА: ГОВОРИ ЛИДИЯ ШУЛЕВА (ВИДЕО)

Ако може да се каже, че управляващите прекалиха с увеличението на доходите, това е в сектор сигурност и отбрана. Това каза в предаването Студио Actualno бившият министър на труда и социалната политика, а по-късно и министър на икономиката, вицепремиерът в правителството на Симеон Сакскобургготски и НДСВ, и настоящ член на Икономическия и социален съвет Лидия Шулева. Тя отговори на въпросите прекалиха ли управляващите с вдигането на доходите и реална ли е прогнозата на Фискалния съвет за около 5% дефицит в бюджета за тази година: “В държавата, която все още е на последно място по доходи в Европейския съюз (ЕС), не можем да кажем такова нещо.

БЕЗ РУСКИ ГАЗ ПО "ТУРСКИ ПОТОК", НО "ГАЗПРОМ" БЛОКИРА ТРЪБАТА ЗА ДРУГ: ИМА КАК ДА РАЗБИЕМ БЛОКАДАТА

Санкциите на ЕС спрямо Русия и руския газ заради натиска на Доналд Тръмп може и да повлияят много негативно на "Булгартрасгаз" - защото капацитетът на "Турски поток" е резервиран основно от "Газпром". Ако резервиращият не го ползва, може да има освобождаване на капацитет за други контрагенти – от страна на "Булгартрансгаз". Когато става въпрос само за краткосрочни договори, освобождаване ще има, защото ще изтекат краткосрочни контракти, подписани от "Газпром". Това стана ясно от думите на Кирил Темелков, бивш директор на "Булгартрансгаз".

ЩЕ ПРОМЕНЯТ ЛИ "ТОМАХОУК" ХОДА НА ВОЙНАТА В УКРАЙНА? АНАЛИЗ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА

Русия ежедневно е атакувана с дронове от Украйна, а сред целите са стратегически обекти като петролни рафинерии. През лятото американският президент Доналд Тръмп окуражи украинския си колега Володимир Зеленски Украйна да продължи да атакува Русия на собствената ѝ територия и го попита дали ще могат да достигнат Москва, ако САЩ доставят подходящи ракети. Точно за това настоява Украйна отдавна - иска да получи по-мощни ракети с дълъг обсег, за да окаже натиск върху Русия за преговори.

ФАЗА 0: ПОРЕДЕН СИГНАЛ, ЧЕ РУСИЯ СЕ ГОТВИ ЗА ВОЙНА С НАТО (ОБЗОР - ВИДЕО)

От едната страна – структурирана стратегия с крайна цел преобръщане на действащия след Втората световна война ред. От другата – поведение тип след дъжд – качулка, и то много често дори не се стига до качулката: така може да бъдат обобщени действията на Русия и Запада в момента що се отнася до най-горещата им пресечна точка т.е. войната в Украйна. Поредни примери в двете посоки излязоха наяве през вчерашния ден.

ОЦАПАНИЯТ В КРЪВ ДИКТАТОР: ДА СИ СПОМНИМ ВСИЧКИ ВОЙНИ, ВОДЕНИ ОТ РОЖДЕНИКА ПУТИН

Руският диктатор Владимир Путин навършва днес 73 години. Предвид целия живот и управление на Путин, изглежда най-подходящо да отбележим рождения му ден със списък на войните, които той води през десетките години, в които е начело на Руската федерация. Впрочем нека не забравяме, че точно преди 2 години на рождения му ден "Хамас" организира една от най-кървавите терористични атаки в човешката история, която доведе до войната в Газа - случайно ли е това или не един ден историята ще се произнесе. Засега в Русия карат децата да му пеят - така, както в едни времена на "зрелия социализъм", които всеки, който ги е преживял и е запазил хладен разсъдък, не иска да се върнат.

УКРАЙНА И ЗЕЛЕНСКИ: ПОЛИТИКА ПО ВРЕМЕ НА ВОЙНА

Сериозен ли е Володимир Зеленски, когато говори за оттегляне от властта? Украинците изглеждат скептични към думите на президента, че е „готов да не се кандидатира за втори мандат, защото това не е неговата цел“. Изявлението, направено миналия месец в интервю, не предизвика особен обществен интерес, а сред политическите му опоненти бе посрещнато с ирония и недоверие.

ИДЕ ЛИ БУНТ В САЩ? ТРЪМП Е НА РЪБА ДА ПРЕСКАЧА СЪДА С ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че може да обяви извънредно положение, за да изпрати армията в американски градове, след като разположи военнослужещи в Чикаго и Портланд против волята на местните власти и пренебрегвайки съдебни решения, предаде Франс прес и БТА. "Има причина, поради която имаме Закона за въстанията (закон от 1807 г., позволяващ на американските президенти да мобилизират определени формирования от въоръжените сили при извънредни ситуации - бел. АФП). Ако трябваше да го приложа, щях да го направя. Ако хора биват убивани и съдилищата ни попречеха или губернатори или кметове ни попречеха, разбира се, че щях да го направя", каза Тръмп по време на разговор с журналисти в Овалния кабинет.

ХРИСТО ЯНЕВ ОТЛЕПИ ЮТИЯТА В ЦСКА, НО ЩЕ УСПЕЕ ЛИ ДА Я ВДИГНЕ ВИСОКО?

"ВАР-ът на Actualno" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез коментари и анализи правим по-детайлен преглед на най-наболелите теми в българския и световен спорт.