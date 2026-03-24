Спорт:

Великанът Саръбоюков, феноменът Цолов и "новият Везенков": Актуалното в спорта в "Точно попадение" (ВИДЕО)

24 март 2026, 22:50 часа 220 прочитания 0 коментара

Божидар Саръбоюков е великан! 21-годишният лекоатлет донесе изключителна радост на България, след като спечели бронз от Световното по лека атлетика в зала в Торун, Полша. Медал, който страната ни чака повече от десетилетие. Но не само той е велик - велик е и Никола Цолов, който не спира да твори на пистата, и оглавява временното класиране в шампионата във Формула 2. А таланти не липсват и в баскетбола - чрез Александър Гавалюгов, който вече е определян за "новия Везенков".

България има спортни таланти на световно ниво

Тези трима таланти намериха централно място в "Точно попадение" - предаване на Actualno.com и Sportlive.bg. В сегмента на предаването "Актуалното в спорта" спортните журналисти Стефан Йорданов, Бойко Димитров, Джем Юмеров и Кристин Попова споделиха впечатленията си за тези трима български спортисти.

Божидар Саръбоюков

Стефан отчете това, че Божидар е абсолютен световен елит, и бъдещето е пред него, като спокойно може да печели световни медали не само в дългия скок, но и във високия скок. Бойко пък разказа за подвизите на Гавалюгов отвъд Океана, където младокът опитва да си прокара път към НБА. Той сподели и за участието на Никола Цолов в откриването на най-голямата и най-модерна писта на Балканите - A1 Motor Park в Самоков.

Джем Юмеров и Кристин Попова пък разказаха повече за баскетболния Локомотив Пловдив и новото партньорство на клуба с Betvam, както и как се променят целите на клуба след идването на новия генерален спонсор. В предаването бе излъчено и интервю със звездата на Локомотив - Девърл Рамзи, който има много интересна история и е играл с баскетболна звезда като Джейсън Тейтъм.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Повече - гледайте в сегмента "Актуалното в спорта" на "Точно попадение":

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Никола Цолов Божидар Саръбоюков
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес