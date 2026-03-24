С личния си резултат на висок скок: Божидар Саръбоюков взимаше медал на Световното в Торун, а можеше и да е световен шампион

24 март 2026, 21:54 часа

Божидар Саръбоюков постигна исторически успех в дългия скок, след като спечели бронз на Световното първенство в зала в Торун, Полша. Там той скочи 8.31 метра, като остана на 14 см от личния си резултат за сезона, а имаше шансове да се бори и за световната титла. Любопитното е, че Божидар можеше да вземе медал и на висок скок, но не участва в тази дисциплина. 

Саръбоюков: "Малко ме е яд, че не участват на високия скок"

Ако Саръбоюков бе в състезанието на висок скок на Световното първенство в зала и бе скочил личния си резултат от тази зима - 2.28 м, той щеше да си осигури минимум бронзов медал. Причината е, че третият Реймънд Ричардс от Ямайки си осигури третото място с резултат от 2.26 м. Саръбоюков не бе скачал на висок скок от близо четири години, но през тази зима отиде за забавление на Националния шампионат и като на шега скочи 2.28 м.

Божидар Саръбоюков

"Смятам, че можех да стана световен шампион, ако ми беше ден"

Иначе световният шампион на висок скок в Торун - Олех Дорошчук от Украйна, спечели световната титла с 2.30 метра. Според Божидар, той е можел да стане дори световен шампион във високия скок. "Малко ме е яд, че не се пуснах на висок скок на Световното. Преценихме, че съм номер 1 в ранкинга на дълъг скок и няма смисъл да рискуваме. Дори смятам, че можех да стана шампион във високия скок, ако ми беше ден. Защото 2.30 метра не е височина, която да не мога да постигна", каза той в ефира на NOVA.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Лека атлетика Висок скок Световно първенство по лека атлетика Божидар Саръбоюков
