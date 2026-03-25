25 март 2026, 9:54 часа
Въвеждат нова дисциплина на Софийския маратон

Нова дисциплина става част от програмата на Софийския маратон, който през 2026 г. ще се проведе на 10 и 11 октомври за 43-ти път. Организаторите от Асоциация “Спорт в свободното време” обявиха въвеждането на щафета 2 × 21 км – формат, който позволява на участниците да разделят маратонската дистанция и да преминат трасето като отбор. Новата дисциплина идва в отговор на засиления интерес към по-гъвкави и споделени форми на участие.

Стартът на щафетата е насрочен за 11 октомври 2026 г. и ще бъде даден едновременно с класическия маратон (42.195 км) и полумаратона. Отборите ще бъдат съставени от двама участници, които ще пробягат по 21 км, като са допустими мъжки, дамски и смесени двойки.

Квотата за новата дисциплина е ограничена до 300 отбора, а регистрацията ще бъде отворена до нейното изчерпване. Желаещите могат да се възползват от ранна регистрация на по-ниски цени до 30 април 2026 г. С добавянето на щафетата организаторите продължават да надграждат формата на събитието, правейки участието още по-достъпно, споделено и мотивиращо.

„Това отличие е резултат от последователната работа на целия екип и партньори на събитието. За нас то е и отговорност – да надграждаме всяка година и да предлагаме преживяване на високо международно ниво както за елитните състезатели, така и за всички любители на бягането“, коментира Анатоли Илиев, главен организатор от Асоциация „Спорт в свободното време“.

„Софийският маратон има амбицията да се превърне в един от най-атрактивните маратони на Балканите, но и глобално в Европа. Този лейбъл е признание за работата на маратона и допринася за утвърждаването на качеството му. За масовия участник това е гаранция за професионална организация – от прецизно измереното трасе до високото ниво на безопасност и медицинска грижа по маршрута“, посочва Милица Мирчева, спортен директор на събитието.

Джем Юмеров Отговорен редактор
Лека атлетика Софийски маратон
