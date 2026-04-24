"Бодигард" в България! Един от най-обичаните мюзикъли в света със седем представления у нас (ВИДЕО)

24 април 2026, 9:43 часа
Снимка: Фотограф: Paol Coltas
Един от най-успешните и обичани мюзикъли в света – THE BODYGUARD – THE MUSICAL, идва в България със седем представления от 3-ти до 7-и октомври в Зала 1 на НДК, благодарение на BG Sound Stage, съвместно с продуцентите Майкъл Харисън и Дейвид Иън. В ролята на Франк Фармър ще видим номинирания за награда "Оливие" Адам Гарсия, а като Рейчъл Марън – световноизвестната Сидони Смит. 

Създаден по едноименния филмов хит на Warner Bros. от 1992 г., номиниран за "Оскар", с участието на Уитни Хюстън и Кевин Костнър, по сценарий на Лорънс Касдан, мюзикълът пренася на сцена една от най-запомнящите се любовни истории в съвременното кино. Режисиран от Теа Шарок и с текст от носителя на "Оскар" Алекс Динеларис, спектакълът дебютира в театър "Аделфи" в лондонския Уест Енд и бързо се превръща в сензация, с четири номинации за престижните награди "Оливие" и поредица от разпродадени турнета във Великобритания и Ирландия.

Сюжетната линия проследява историята на бившия таен агент Франк Фармър, нает да пази световната звезда Рейчъл Марън от неизвестен преследвач. И двамата са свикнали да контролират всичко около себе си, но не и чувствата, които постепенно се появяват между тях. Напрегнат и емоционален, този сценичен разказ съчетава романтика и музика в едно завладяващо преживяване.

В спектакъла звучат някои от най-големите хитове на Уитни Хюстън, в това число – "Queen of the Night", "So Emotional", "One Moment in Time", "Saving All My Love", "Run to You", "I Have Nothing", "I Wanna Dance with Somebody" и един от най-големите хитове на всички времена - "I Will Always Love You".

В главните роли

Адам Гарсия

Сред водещите имена в музикалния театър, Адам Гарсия е двукратно номиниран за награда "Оливие" за ролите си на Тони Манеро в "Saturday Night Fever" и Бил Калхун в "Kiss Me, Kate". На сцената е участвал още в продукции като "Wicked", "The Exorcist", "The War of the Worlds" и "42nd Street", както и наскоро – в турнето във Великобритания на "Chitty Chitty Bang Bang". В киното Адам Гарсия е участвал в "Murder on the Orient Express", "Death on the Nile", "Coyote Ugly", "Confessions of a Teenage Drama Queen", "Riding in Cars with Boys" и други. Наскоро достига до финала на британското шоу "The Masked Dancer". 

Сидони Смит

Утвърдено име на европейската музикална сцена, Сидони Смит вече е покорявала публиката като Рейчъл Марън в Германия, с която печели висока оценка от критиката. Сред останалите ѝ сценични участия са роли в "Tarzan" на Disney, "West Side Story", "Cabaret", "Chicago", "Sister Act", "Aida", "Jesus Christ Superstar", "Jekyll and Hyde", "Legally Blonde", "RENT", както и роли в турнета на Sweeney Todd и Memphis в Германия.

До момента THE BODYGUARD – THE MUSICAL е гледан от над 3,9 милиона зрители в повече от 15 държави, сред които САЩ, Нидерландия, Германия, Южна Корея, Канада, Италия, Австралия, Испания, Франция, САЩ, Австрия и Япония.

Това е спектакъл за всички, които ценят голямото кино, незабравимата музика и силното емоционално въздействие — вечер, в която романтиката, напрежението и музиката се срещат в едно запомнящо се сценично преживяване. Билетите ще бъдат в продажба от 24-ти април ексклузивно в мрежата на MORE.COM

Яна Баярова
Мюзикъл Бодигард The Bodyguard
