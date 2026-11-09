Цеца покори София с грандиозен концерт и три биса пред 12 000 почитатели

Сръбската музикална икона Цеца Ражнатович-Величкович превърна концерта си в "Арена 8888" в истински празник за българската публика. Пред препълнената зала от 12 000 души балканската звезда поднесе два часа музика, впечатляваща енергия и силни емоции, затвърждавайки за пореден път специалната си връзка с българските почитатели.

Още с появата си на сцената Цеца поздрави феновете и изпрати въздушни целувки дори към най-отдалечените редове. Публиката я посрещна с бурни аплодисменти и транспаранти с надпис "Ceco, voli te Bugarska!" ("Цеца, България те обича!"), които показаха колко силна е обичта на българските фенове. Освен с неподражаемото си сценично присъствие, певицата впечатли и със стилна визия - елегантен черен костюм, допълнен от специално изработени бижута върху рамото и ръкава.

Концертът започна с един от емблематичните ѝ хитове "Beograd", който още с първите акорди накара цялата зала да запее с нея. Както обеща, Цеца изпълни част от най-харесваните песни от своята кариера, а "Kukavica", "Trepni", "Lepi grome moj", "Pile" и "Maskarada" бяха сред най-емоционалните моменти на вечерта. През цялото шоу певицата поддържаше непрекъснат контакт с публиката, която не спря да пее и танцува заедно с нея.

Истинската кулминация настъпи в края на концерта, когато Цеца направи нещо, което се случва изключително рядко на нейни участия. След бурните аплодисменти певицата се обърна към публиката с въпроса "Още?", а отговорът на хилядите фенове беше категоричен. Тя се върна на сцената не веднъж, а цели три пъти, за да продължи музикалния празник. Жест, който певицата прави изключително рядко и което още веднъж показа колко специално място заема българската публика в сърцето ѝ.

Последната песен, с която звездата сложи финал на незабравимата вечер, беше "Trula višnja". След поредния си успешен концерт у нас Цеца даде заявка, че срещите ѝ с българските почитатели ще продължат и тя отново ще се завърне на родна сцена.

Специална роля за атмосферата на вечерта имаше и C'est La Vie Live Band, които се качиха първи на сцената и подгряха публиката за появата на голямата звезда с много хитови музикални изпълнения и артистично присъствие.