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Атанас Кацарчев: От КТ „Подкрепа” не сме съгласни с формулата за изчисляването на минималната работна заплата

07 октомври 2026, 23:42 часа 605 прочитания 0 коментара
Снимка: ПП МИР
Атанас Кацарчев: От КТ „Подкрепа” не сме съгласни с формулата за изчисляването на минималната работна заплата

Ние от КТ „Подкрепа” не сме съгласни с формулата за изчисляването на минималната работна заплата. Тя ощетява хората. Това заяви главният икономист на синдикалното дружество Атанас Кацарчев в студиото на „Денят на живо” по NOVA NEWS. По думите му образуването ѝ не работи за следващата година по настоящия механизъм, тъй е замразена системата, която е била предвидена в Кодекса на труда и там е останал само един текст – правителството да определя размера на ѝ.

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„Това, което „договаряме” за следващата година е да има механизъм и да измислим заплатата за 2028 година. Това, което имаме като информация е да бъде около 660 евро за 2027 г., но социалният министър Ефремова каза, че ще се бори да е 672 евро”, каза още той. „При нас има голямо натрупване – освен за МРЗ, така и за отнемането на правата на хората, работещи на половин ден, както и реформите в детското и училищно образование. Нашите структури са пуснали предложенията какво трябва и какво не трябва да се прави. Всичко зависи от това какво ще има в бюджета”, обясни Кацарчев.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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