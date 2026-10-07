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SAMODIVA SOCIETY представя 8 артисти на SoAlive Music Conference

07 октомври 2026, 11:33 часа 304 прочитания 0 коментара
Снимка: Samodiva
SAMODIVA SOCIETY представя 8 артисти на SoAlive Music Conference

Samodiva Society и SoAlive Music Conference & Festival обединяват сили за втора поредна година. Samodiva Stage ще представи най-доброто от изгряващата музикална сцена на България на 14 и 15 октомври под Моста на влюбените - бар SODA. Samodiva Stage бе от най-ярките места за откритие на свеж талант през 2025 г., разпознато от музикалната индустрия. Участието на колектива предоставя уникална възможност както за артистите да бъдат опознати от хиляди международни делегати и гости на SAMC, така и за публиката да стане свидетел на истински празник на независимата сцена в България.

Вход свободен.

На Samodiva Stage 2026 посрещаме в следния ред:

14 октомври (сряда):

• 18:00 - ver!i - инди-фолк/фолктроника

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• 18:45 - Towers of Ether - дрон/ембиънт

• 19:30 - Mavzolei - post-wave / shoegaze

• 20:15 - Тлен - пост-рок

15 октомври (четвъртък):

• 18:30 - Цветен Кадър - инди-рок

• 19:15 - Slaggs - пънк-рок

• 20:00 - Elittna - индъстриал / денс

• 20:45 - Arika Adams - алтернативен поп

Още: София става сцена за новата музика с безплатната фестивална програма на SoAlive 2026

Samodiva Society е независим колектив, чиято мисия е да създаде подходяща среда за растеж на алтернативната сцена в България, в която тя да процъфтява свободно. С инициативи като Samodiva Stage се утвърждава стремежът изгряващата музика да бъде чута и оценена.

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концерти SoAlive Music Conference Samodiva
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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