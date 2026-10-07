ЦСКА се похвали: "Скоро "Армията" ще е сред най-добрите места за футбол"

ЦСКА приключи със строежа на стадион "Българска Армия", като вече проведе и първото официално събитие в него - пресконференцията, на която беше представен новия старши треньор на "червените" Маркус Гиздол. Все още няма официална информация за това кой ще бъде първият мач на новата "Армия", като със сигурност той няма да бъде домакинството на Монако от Лигата на конференциите. То ще се проведе на Националния стадион "Васил Левски". От ЦСКА се похвалиха, че вече и тревната настилка е почти готова с публикация в социалните мрежи.

ЦСКА: "Тревата на нашето бижу се подготвя"

Ето какво написаха от ЦСКА: "Тревата на нашето бижу се подготвя за големите мачове! Теренът на "Българска армия", изграден от глобалния лидер в индустрията - ирландската "SIS Pitches", вече навлиза в последна фаза на подготовка преди да започне неговата експлоатация. За качеството на тревното покритие от днес се грижи и цяла армия от изкуствени "слънца", които удължават всекидневния приток на светлина върху повърхността и кореновата система. При необходимост те ще осигуряват и топлина за поддържане на оптимално състояние на тревната настилка. Скоро "Армията" ще е сред най-добрите места за футбол на Балканите! Повече от стадион. Домът на нашите деца".

Още: Легенда на ЦСКА с брутален анализ за новия стадион, треньора и управлението

ЦСКА ще се завърне с дерби срещу ЦСКА 1948

ЦСКА се намира на второ място в родната Първа лига, като спечели 24 точки от 10 мача - 7 победи, 3 равенства и нито една загуба. След края на паузата за срещи на националните отбори, за "червените" предстои домакинство на ЦСКА 1948, което ще се проведе на 11 октомври от 20:00 ч. 4 дни по-късно те посрещат и Монако в първия си мач от основната фаза на Лигата на конференциите. Сблъсъкът с монегаските ще започне в 19:45 ч.

Още: Маркус Гиздол запазва гръбнака: Ще работи с познати лица в ЦСКА