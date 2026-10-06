Брутална есен в София: Hour of Penace и Maltworm се присъединяват към Coroner в София

BGTSC представя: HOUR OF PENANCE и MALTWORM, които ще подкрепят концерта на CORONER в София! Той ще се състои на 1 ноември от 20:00 часа в столичния Joy Station. Трите групи са в период на подем и около тях има много положителни новини, свързани с развитието им, а концертът на 1 ноември е чудесен повод да станем свидетели на това. За CORONER това събитие е част от турнето по представяне на първия им от 32 години насам и изключително впечатляващ албум "Dissonance Theory". За Hour of Penance гостуването идва в момент, когато след успешните си фестивални и концертни участия бандата е в студио и записва поредния си мощен диск. MALTWORM преминават през много вълнуващ и динамичен период, изпълнен с големи промени и подготовка за нова музика.

За подгряващите групи

HOUR OF PENANCE е италианска technical death metal формация, създадена в Рим през 1999 г. Днес тя е сред най-разпознаваемите имена в европейската екстремна музика. Стилът на групата се отличава с хирургическа прецизност, изключителна скорост и комплексни китарни структури. В концептуално отношение творчеството им е фокусирано върху антирелигиозни, исторически и социални теми. През годините проектът преминава през множество персонални промени, като днес негово основно ядро е дългогодишният китарист Джулио Москини. До момента италианците имат девет албума. Истинският международен пробив в кариерата им настъпва през 2008 г. с пазарния успех на диска The Vile Conception. Музикантите се отличават с високоенергийните си и технически безупречни концертни изпълнения.

В началото на 2024 г. бандата се оказа в центъра на сериозен медиен дебат в световната метъл общност. Повод за дискусията стана решението им да използват изцяло генерирано чрез изкуствен интелект изображение за обложката на актуалния си албум "Devotion". Този ход предизвика вълна от недоволство сред част от феновете и традиционните илюстратори в жанра. Критиците ги обвиниха в неуважение към класическото художествено изкуство и стремеж към оптимизиране на разходите. Фронтменът Паоло Пиери обаче защити концептуалния избор на групата изключително твърдо и аргументирано в пресата. Той заяви, че човечеството трябва да приеме неизбежния технологичен прогрес и ролята на новите технологии. От екипа поясниха, че финалната визия е резултат от стотици детайлни текстови команди и прецизна последваща обработка. Този казус превърна "Devotion" в един от най-обсъжданите и провокативни албуми в тежката музика за годината.

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Междувременно през август 2026 г. Hour of Penance официално влязоха в студио, за да стартират записите на своя юбилеен десети албум. Очаква се новата творба да излезе на пазара под шапката на престижния лейбъл Agonia Records в рамките на 2027 г. С тази силна заявка групата затвърждава позицията си на безкомпромисен еталон за модерен дет метъл на най-високо световно ниво.

MALTWORM е сред най-динамичните и разпознаваеми български death/thrash metal групи. Създадена в края на 2018 г. от доказани ветерани на родния ъндърграунд, групата бързо изгражда разпознаваем стил, вдъхновен от класическата шведска школа. Фен базата им, известна като "Сектата на Червея", се превръща в двигател за бързия възход на проекта.

Дебютният сингъл "The Kvlt Ov The Maltworm" постига феноменален радио успех и все още се радва на широка подкрепа сред феновете на екстремната сцена. През ноември 2022 г. музикантите циментират позициите си на сцената с премиерата на високооценения първи дългосвирещ албум Global Worming. Исторически момент в биографията им настъпва през 2023 г., когато печелят националния конкурс Wacken Metal Battle. Това им осигурява уникалния шанс да представят България с концерт на култовата сцена Headbangers Stage на германския мегафестивал Wacken Open Air. През годините софиянците натрупват сериозен международен опит, споделяйки обща сцена с титани като Behemoth и Testament. Концептуалната им линия често е вдъхновена от класически хорър мотиви, филми на ужасите и мрачна естетика. Пример за това е издаденият самостоятелен сингъл "To Serve In Silence", чийто текст стъпва директно върху популярния хорър разказ на Клайв Баркър – "Среднощният влак за месо".

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През август 2026 г. бандата премина през ключов етап от своето развитие, като обяви обновен състав, в който се усеща прилив на свежа и силна творческа енергия. В момента групата работи по записите на своя втори студиен албум. Концертният дебют на обновения състав в края на лятото премина при изключителен успех на сериозни събития в Пловдив и столицата. Активното им присъствие на живата сцена продължава да привлича стотици почитатели на тежкия звук. С тази силна серия от промени и нова музика на хоризонта Maltworm категорично затвърждават лидерската си позиция в българския екстремен метъл.

На 1 ноември – три групи във възход и само една вечер, която отдавна чакаме!

Билети се продават онлайн https://www.eventim.bg/eventseries/coroner-4175846/ и в мрежата на Eventim.bg. До деня на събитието цената на пропуските ще се покачва. Деца до 7 годишна възраст влизат без билет. Всички лица до 18-годишна възраст могат да присъстват на събитието само с придружител, снабден с надлежно попълнена декларация и билет.

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