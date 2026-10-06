Допълнителни правостоящи места за концерта на Цеца на 7 ноември в София

Поради огромния интерес и запитвания от почитатели на сръбската богиня на музиката Цеца, организаторите пускат в продажба допълнителни правостоящи места за концерта ѝ в София на 7 ноември 2026 г. в "Арена 8888".

Така още повече фенове ще имат възможност да станат част от дългоочаквания концерт на една от най-големите балкански звезди в България.

На 7 ноември Цеца ще се срещне с българската публика в мащабно шоу, което ще събере на едно място някои от най-големите ѝ хитове от над три десетилетия музикална кариера. Допълнителните правостоящи места са пуснати именно в отговор на големия интерес и запитвания от фенове, които искат да присъстват на концерта в София.

Само месец преди срещата си с българската публика Цеца даде силна заявка и в Берлин. Преди дни тя излезе на сцената на "Uber Eats Music Hall", където концертът ѝ привлече хиляди почитатели. Берлинската вечер се превърна в поредното доказателство за интереса към Цеца извън пределите на Балканите, а европейската ѝ концертна серия продължава с голямото шоу в София на 7 ноември.

Концертът на 7 ноември обещава да бъде незабравимо преживяване, изпълнено с много музика, силни усещания и невероятна атмосфера.

Билети за събитието могат да бъдат закупени чрез платформата на Kupibileti - https://www.kupibileti.bg/bg/category/375.