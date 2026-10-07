Stereo MC’s се завръщат в София догодина за 35 години от излизането на емблематичния албум "Connected"

Символите на 90-те Stereo MC’s пристигат отново у нас догодина, за да отбележат 35 години от издаването на емблематичния си албум "Connected". Пионерите на британската денс и хип-хоп музика поемат на дълго европейско турне, като една от спирките им е София. Концертът им, по покана на Fest Team, ще бъде на 26 май 2027 г. на Vidas Art Arena. Билетите влизат в предварителна продажба утре, 8 октомври, за членовете на Fest Club, и в генерална на 9 октомври в мрежата на Ticket Station на цени от 44 евро.

Групата е създадена в края на 80-те в ъндърграунд сцената на Лондон. По това време Stereo MC’s записват парчетата си в апартамент в Южен Лондон на 4-пистов магнетофон и още с първата си поява променят британската клубна култура с автентичното си звучене, съчетаващо хип-хоп, дъб, силни лирики, хаус, фънк и електронни бийтове.

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От създаването си досега групата има седем студийни албума, като до ден-днешен - най-емблематичният остава "Connected". Това е третият им поред албум, който излиза през ноември 1992 г. и става мултиплатинен. Издаден от Island Records, "Connected" се превръща в глобален феномен, достигайки второ място в британските класации за албуми и с него формацията печели две награди BRIT. А от албума са и вечните денс хитове, любими и у нас - "Step It Up", "Ground Level", "Creation" и разбира се едноименното парче "Connected".

Предстоящото им европейско турне ще бъде с оригиналния състав на Stereo MC’s с фронтмена и продуцент Rob Birch (Rob B) и Nick Hallam (диджей и продуцент), както и Cath Coffey (вокали) и Tansay Omar (барабани и перкусии).

"Европейското турне през 2027 г. е нещо повече от честване на миналото, то е празник на един вечен ритъм, който свързва поколенията", казват от екипа на формацията за предстоящата им обиколка.

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35 години по-късно "Connected" продължава да носи тази заразителна енергия и емблематичните денс ритми от 90-те, а българската публика ще има възможността да чуе парчетата от един от най-силните албуми на Stereo MC’s на 26 май 2027 г. на Vidas Art Arena. Билетите за концерта им влизат в предварителна продажба утре, 8 октомври, за членовете на Fest Club, и в генерална на 9 октомври в мрежата на Ticket Station на цени от 44 евро. Актуална информация за събитието следете тук.