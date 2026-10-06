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Последна информация за концерта на Mayhem и Marduk на 9 октомври

06 октомври 2026, 16:42 часа 279 прочитания 0 коментара
Снимка: SME
Последна информация за концерта на Mayhem и Marduk на 9 октомври

На 9 октомври 2026 г. зала "Христо Ботев" ще бъде домакин на едно от най-значимите метъл събития тази година, организирано от Sofia Music Enterprises. Легендарните норвежци MAYHEM пристигат в София като част от европейското турне Death Over Europe Part II, а специален гост на вечерта ще бъдат шведските титани MARDUK.

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Ето и график за вечерта:

19:00 – Отваряне на вратите

20:00 – Marduk

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21:20 – Mayhem

23:05 – Очакван край на шоуто

Билетите за концерта на MAYHEM със специален гост MARDUK на 9 октомври 2026 г. в зала "Христо Ботев" могат да бъдат закупени в мрежите на Eventim и Bilet.bg, както и онлайн на https://www.eventim.bg/ и https://sme.bilet.bg/ на цена от 45 €. Деца до 7-годишна възраст (включително) влизат без билет, но с придружител. В деня на концерта цената на билетите става 50 € като ще се продават и на място на касата на залата.

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метъл концерти Mayhem
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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