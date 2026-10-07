Прогноза за времето - 8 октомври 2026 г. (четвъртък)

През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно със слаб южен вятър. Минималните температури отново ще бъдат от 0°-1° на места по високите западни полета и в котловините, където ще бъде тихо и ще има условия за слани, до 12°-14° по Черноморието, в София – около 6°. През деня ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25° и 30°, в София – около 26°.

Атмосферното налягане още ще се понижи и ще бъде по-ниско от средното за месеца, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Слънчево в планините

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19°, на 2000 метра - около 12°.

Повече слънце и по морето

По Черноморието времето ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималните температури ще бъдат 21°-23°. Температурата на морската вода е 19°-20°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Източник: НИМХ