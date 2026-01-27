BaBa ZuLa отново в София на 20 март – ден преди церемонията по награждаването на 30-ия София Филм Фест

Магичните импровизатори BaBa ZuLa се завръщат в България, за да анонсират предстоящия си 15-и студиен албум, който ще излезе през септември 2026 година. Групата работи усилено върху новия си материал, а София ще е едно от първите места, където ще прозвучи ексклузивно част от него.

Емблематичните музиканти са свързани с историята на София Филм Фест още от 2006 година, когато е първото им гостуване у нас. През 2008 г. изнасят майсторски клас и свирят във вечерта на церемонията по награждаването на СФФ, когато бе представен премиерно филмът "Музиката на Истанбул" на Фатих Акин. През 2009, 2011 и 2016 групата е отново след специалните гости на фестивала, а традицията продължава и в програмата на 30-ия София Филм Фест през март 2026.

Техният концерт е на 20 март 2026 (петък), в Club Mixtape 5, A-side, а на сцената преди тях ще излязат Kottarashky Sando.

BaBa ZuLa (Турция) е създадена в Истанбул през 1996 г. и днес включва основателите си Левент Акман (перкусии, машини, лъжици), Мурат Ертел (вокали, електрически саз и други струнни инструменти), майстора на дарбуката Юмит Адакеле, Есма Ертел (вокали, танци) и Олкай Бозкурт (бас).

Ненадминати майстори на турската психеделична музика от ХХI-ви век, Baba Zula свирят собствените си композиции с такава доза импровизация, че всеки концерт e абсолютно различен от предишния. Групата полага големи усилия, за да осигури на феновете си уникално преживяване на живо. Техните ритуални изпълнения са смесица от артистични практики, често включващи "belly-dance" танцьорки, пищни костюми, поезия и театър, които доставят на зрителите изкусително аудио-визуално пиршество. Уникалният електрически саз, проектиран специално от самия Ертел, заедно с дървената лъжица на Акман, могат да служат като компас към турските музикални корени, преминаващи от предислямските, шамански времена, през Анадола и културата на Пътя на коприната и подправките, чак до днешен Истанбул и бъдещето.

KOTTARASHKY SANDO (България): Kottarashky е един от най-успешните артисти в жанра world music на родната сцена. Със своите четири студийни албума, издадени от берлинския лейбъл Asphalt Tango Records, от 2010 до днес продължава да развива специфичния си стил, който критиката определя като "балкански психеделик". На сцената излиза със своя мини проект, включващ мултиинструменталиста Сандо Сандов (акордеон и тромпет). Двамата интерпретират някои от най-успешните парчета с марка Kottarashky, както и собствени композиции в един клубен и транс импровизационен вариант.

